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Смердить рибою і брудом – жителі Запоріжжя скаржаться на воду з-під крана (відео)

Притыкин Олег Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
28 вересня, 06:00
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Експерти вважають, що джерелом неприємного запаху і смаку води можуть бути синьо-зелені водорості в Дніпрі
Жителі Запоріжжя скаржаться на стан води
Жителі Запоріжжя скаржаться на стан води / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі вода з-під крана почала смердіти, вона офіційно не придатна для пиття. Містяни скаржаться, що навіть помити руки і посуд не можуть, тим часом влада розводить руками.

Коли з крана потече по-справжньому питна вода, з'ясовували "Сьогодні".

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Водопровідна вода майже прозора. Але навіть на відстані витягнутої руки відчувається неприємний запах. Пахне рибою і брудом.

Вода з крана сильно смерділа ще влітку, тоді ж з'явився неприємний присмак. Не допомагає ні відстоювання, ні кип'ятіння. Місцева мешканка Наталія Приймачук обурюється – навіть мити руки неприємно, а про те, щоб її пити, і не йдеться.

"Запах – неможливо ні чаю випити, ні щось інше варити. Може бути, воно не так помітно, а якщо пити якісь напої – неймовірно пахне цвіллю", – сказала Наталія.

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Галина навіть не ризикує і за водою ходить в магазин. Купує бутильовану.

"Я ось іду по воду щодня, тягну пляшку води, тому що неможливо пити. Це жахливо – мені і діти скаржаться. Ну ось смердить – навіть посуду не помити", – додала вона.

Чому вода в такому стані?

Запоріжжя отримує воду з Дніпра. Фахівці припускають: джерелом її неприємного запаху і смаку можуть бути синьо-зелені водорості, які є в річці. Влітку через аномальну спеку вони швидко розмножувалися і потрапили разом із водою до очисних споруд.

"Вони опускаються на дно саме там, де проходить водозабір на очисні споруди, і часточки цих водоростей потрапляють у водопровідну мережу. Саме з цим ми можемо теоретично пов'язувати наявність присмаку і запаху, які є у воді", – заявив заступник директора Запорізького обласного центру контролю і профілактики хвороб Дмитро Макаров.

Жодна з проб води не відповідає нормам

На численні скарги запорожців відреагувала Держпродспоживслужба. Взяли воду на перевірку і виявили – жодна з проб не відповідає нормам.

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Під час очищення воду обробляють хлором, який вбиває водорості. І залишаються їхні залишки. Можливо, саме ці залишки не можуть відфільтрувати очисні споруди "Водоканалу", а можливо – справа в забрудненості міських мереж. Остаточну відповідь дасть перевірка.

Однак щоб провести позапланову перевірку технології очищення води на спорудах міського "Водоканалу" – запорізької Держпродспоживслужбі потрібен дозвіл зі столиці. І коли він надійде – невідомо. Поки ж містяни повинні питну воду купувати або нехтувати здоров'ям.

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