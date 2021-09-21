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Другий за добу вибух газу в Запоріжжі: спроба суїциду і п'яна недбалість

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Випусковий редактор Сьогодні
21 вересня, 22:14
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На думку експертів, винен газовий балон

У райцентрі Токмак Запорізької області стався потужний вибух у приватному будинку на вул. Призаводська. Про це повідомляє кореспондент "Сегодня". За його інформацією, вибух прогримів близько о 18:15.

Вибухом рознесло приватний будинок на шматки. Постраждав господар 71 року, який під час вибуху знаходився в нетверезому стані. як повідомили в поліції, з опіками 60% поверхні шкірного покриву він був доставлений в лікарню.

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За попередніми даними, в господарському приміщенні поряд із будинком вибухнув газовий балон, причина – необережне поводження господаря будинку. Але точні причини вибуху наразі встановлюють експерти. Прилеглі будинки, за попередньою інформацією, не пошкоджені.

Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ст. 270 КК України (Порушення вимог пожежної або техногенної безпеки).

Аналогічний випадок вибуху в приватному будинку стався у вівторок вдень у Приморську Запорізької області. Точно також вибухнула повітряно-газова суміш, в результаті чого будова виявилося повністю зруйнованим. З-під уламків рятувальники витягнули 60-річного власника будинку. Чоловік не постраждав. За попередньою версією, він намагався здійснювати суїцид.

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Нагадаємо, що раніше в Запоріжжі батько викрав однорічну дочку прямо з коляски. Маленьку Мирославу вкрали прямо біля під'їзду, коли бабуся вийшла з нею на прогулянку.

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