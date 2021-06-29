Запоріжжя накрила негода з градом і зливою (відео)

У Запоріжжі пронісся страшний ураган. Вітер був такої сили, що ламав дерева, а інтенсивні опади за лічені хвилини затопили вулиці.
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Таїсія Маковій, на Центральному проспекті легковики ледь не тонули, вода заливала навіть маршрутки.
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Крім того, кілька районів Запоріжжя засипало градом. Синоптики попереджають, що грози триватимуть до кінця доби.
Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.
Крім того, у Києві випав величезний град.