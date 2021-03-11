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Жив у повній антисанітарії, без світла і тепла: в Запорізькій області загинуло немовля

11 березня, 13:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза

У Запорізькій області правоохоронці розслідують обставини смерті 5-місячної дитини в місті Кам'янка-Дніпровська. Він помер у будинку без електропостачання і опалення.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, інформація про смерть маленького хлопчика надійшла до них 10 березня.

Співробітники поліції встановили, що дитина жила з матір'ю і дворічною сестрою у господарській будівлі, яку нещодавно зняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодара. Вона ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей місцевої територіальної громади не перебувала.

Зазначається, що сім'я проживала за відсутності електропостачання і опалення, в умовах повної антисанітарії.

За словами матері дитини, вона повернулася від сусідки, з якою вони випивали пиво. Вона зізналася, що діти протягом двох годин перебували вдома абсолютно одні без будь-якого нагляду. Далі вона нагодувала дитину, потім заснула, а коли прокинулася, виявила дитину мертвою. Причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза.

Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади. Її доставили в місцеву лікарню для проведення повного медичного обстеження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде дана остаточна правова кваліфікація події.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області немовля закопали на цвинтарі, копи розслідують можливе вбивство.

Також нагадаємо, в Запоріжжі через загоряння подушки 9-місячна дитина потрапила до лікарні.

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смерть немовля антисанітарія запорізька область
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