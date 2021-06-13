Кликали на допомогу: в Запоріжжі на центральному пляжі потонула дитина

Медики приїхали дуже пізно і після проведення реанімаційних заходів констатували смерть

Центральний пляж Запоріжжя, на якому загинув хлопчик. Фото: Перший Запорізький

У Запоріжжі 13 червня на центральному пляжі потонув підліток. На пляжі було багато людей, але ніхто не думав, що хлопець дійсно тоне.

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Про це повідомляє сайт 061.

Місцеві жителі витягли на берег тіло хлопця 2006 року народження.

Після прибуття медиків і проведення реанімаційних заходів вони констатували смерть хлопця.

Як повідомляють деякі ЗМІ, його друзі кликали на допомогу дорослих, але ті подумали що вони жартують.

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Нагадаємо, в Покрові Дніпропетровської області 8-річного хлопчика, який загубився тиждень тому, знайшли мертвим. Кінолог зі службовою собакою виявив тіло дитини в каналізаційному колекторі недалеко від місця проживання.

Підозрюваний у вбивстві – один із залицяльників його матері. На такий вчинок чоловік зважився після сварки з коханою – вона нібито відмовила йому в близькості.