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Яким країнам загрожує ядерний удар? Грозєв розкрив плани Кремля

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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8 травня, 19:12
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Експерт все ж таки схиляється до того, що ризик ядерного удару знизився в порівнянні з початком війни
Можливість ядерного удару невисока
Можливість ядерного удару невисока / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв поділився власними спостереженнями щодо ймовірності застосування ядерної зброї Росією. Останні заяви Заходу, вважає журналіст, про те, що вони готові діяти у разі ядерної загрози, не є стримуючим фактором Путіна.

Про це він повідомив в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Ще в кінці минулого року нам розповідали люди доволі близькі до Кремля, що Путін взагалі почав із гордістю розповідати про те, що він готовий натиснути на кнопку навіть, якщо це спричинить війну із Заходом. Тобто він ніби хоче цього".

Однак Грозєв все ж таки схиляється у своїх міркуваннях на те, що ризик ядерного удару знизився в порівнянні з початком війни.

"На початку війни, коли Росія ніяк не говорила про превентивну зброю, мені здається, що ризик був значно вищим. Бо вони, зазвичай, говорять із точністю навпаки те, що думають. Тобто коли вони мовчали про ядерну зброю, я вважав, що ризик високий, от зараз вони почали погрожувати, приблизно два тижні тому, і я вважаю, що ризик знизився".

Спад загрози також може бути пов'язаний з тим, зазначає журналіст, що дуже багато персон з урядової верхівки Росії стали вірити, що у Путіна не все гаразд із мозком і зі здоров'ям. Тому можуть ризикнути не виконати його ядерний наказ. Путін теж розуміє, що таке можливо і не ставитиме себе в ситуацію.

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"Я вважаю, що ризик на сьогодні невисокий. Але якщо щось зміниться, ризик не буде обмежений для України, швидш за все, не буде навіть по Україні цей ризик максимальний. А по тих країнах, які Путін вважає своїм злим ворогом ще давно: Балтика, Польща, навіть Німеччина".

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

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