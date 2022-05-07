Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Інтерв'ю

Яку загрозу несуть російські фрегати для України: все про кораблі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вмістити корабель може не більше 230 осіб екіпажу. Ядерну зброю на корабель не ставлять
Коли і для чого було створено фрегат
Коли і для чого було створено фрегат / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує такий тип військових кораблів як фрегат, який, зокрема, є у Російської Федерації. Саме фрегатів у Чорноморському флоті Росії залишилося найбільше, і це досить потужне судно. Яку загрозу несуть фрегати окупантів Україні? Сайт "Сьогодні" зібрав докладну інформацію.

Що відомо про російський корабель фрегат

Фрегати набувають популярності після Англо-Голландської війни у XVII ст. Важкі англійські кораблі програють легким, маневреним голландським кораблям. Після чого у Дюнкерку починають створювати легкі англійські фрегати.

Реклама

Про це розповів ведучий Олексій Бурлаков у спеціальному сюжеті під час ефіру "Україна разом" із Костянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24".

Вони мали декілька хвиль популярності, остання під час Другої світової війни, і до тепер фрегат зберігає свої позиції.

Реклама

"Це багатоцільовий, такий собі корабель-супергерой, корабель універсальний солдат. Він може робити будь-що, залежно від цілей і залежно від того хто і як його створював. Переважно прибережні дії, дії біля берегів або біля чогось, що потребує охорони. Це супровід, і так само може сам курсувати морями і океанами. Охорона берегів, охорона бухт, охорона берегу. Завдяки маневреності він може ходити вузькими протоками".

Бурлаков зазначає, що такі кораблі мають від десяти до двадцяти метрів, їхня довжина коригується. Цілі у фрегатів також бувають різні. Важливо, що вмістити корабель може не більше 230 людей екіпажу. Щодо озброєння теж є свої особливості:

"Це будь-яке озброєння, залежно від цілей, але ядерну зброю, переважно, на фрегати не ставлять. Може нести будь-яке озброєння, будь-якої комплектації. Будь-що, власне, поставити на цей фрегат аби він залишався легким, аби він залишався таким, що здатний швидко виконувати маневри".

Де їх виробляють та чи є вони в Україні

Бойові дії з таких кораблів, розповідає журналіст, ведуть переважно біля берегів якоїсь країни. Фрегати масово виготовляють і роблять на них головний акцент такі країни, як Новегія, Данія, Іспанія, Італія і Сполучені Штати.

Решта країн або модернізують судна, або мають не такі великі потужності для виробництва саме фрегатів. Щодо Росії, то вона не відзначилася в цьому напрямку, наголошує Бурлаков.

Реклама

"Ті фрегати, які наявні в Чорному морі Чорноморського флоту Російської Федерації вони, переважно, не дуже старі. Переважно це восьмий- дванадцятий рік початку їх виготовлення. Наприклад, один з тих фрегатів, які зараз курсують морем, або може вже й не дуже морем, а може вже й потонув, він спущений на воду у 2015 році".

На жаль, Україна також не може похвалитися нашими фрегатами. Єдиний, який в нас є – це флагман нашого флоту "Гетьман Сагайдачний", який, до речі, був створений на тому самому заводі, що і російські і фрегати.

Бурлаков підсумовує: фрегат – це легкий, маневрений, але дуже добре оснащений бойовий корабель, який може вести бойові дії будь-де і переважно веде їх біля берегів.

"Біля берегів – це означає, що він або знищує берегову охорону, або знищує все, що бачить на березі для того, щоб десант міг висадитись туди. Але тут головне, щоб цей корабель був захищений. В російському Чорноморському флоті немає кораблів, які могли би з протиповітряної оборони захистити російські ж фрегати. Єдиний, який був – вже на дні. Тому майже немає шансів побачити фрегат на обрії, це добре", – резюмував журналіст.

У чому різниця між фрегатом та есмінцем

Есмінець і фрегат розрізняються тоннажем, озброєнням, характером завдань, можливостями і розмірами. Проте, немає стандарту, визначального військовий корабель як есмінець чи як фрегат. Різні країни мають різні визначення та уявлення про те, що повинен робити есмінець, а що фрегат.

Наприклад, ВМС США має 9000-тонний есмінець типу Arleigh Burke як, а Іран може назвати есмінцем і 95-метровий корабель типу Moudge.

ЗСУ підбили у Зміїного російський фрегат

Сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров" у Чорному морі підбитий українськими військовими – Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, корабель був уражений ракетою "Нептун" та отримав пошкодження. Цей корабель обстрілював ракетами на території України.

"Так-так, ви все правильно зрозуміли! Бог морів мститься кривдникам України. Фрегат "Адмірал Макаров" був закладений у лютому 2012-го на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го. А у 2022-му ом, коли взяв участь у вбивстві українців вирушив у бік крейсера "Москва", куди йому і належить!" – написав Гончаренко.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 7 травня
1
Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
РСЗВ
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1934
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

Історія звитяги
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

35925.21

Binance Coin (BNB)

373.59

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.02

Theta (THETA)

2.18

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти