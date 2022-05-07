Назад в СРСР? У МВС розповіли про справжні плани Кремля

Окупанти скрізь встановлюють бабусю з прапором практично по всій країні, відновлюють пам'ятники Леніна в Каховці та Генічеську

У РФ йдуть курсом на СРСР / Фото: Колаж: Сьогодні

Лукашенко продовжує клеїти дурня. У Кремлі вирішують, що робити з окупованими територіями. А Росія хоче повернути СРСР. Поразки вони не визнають.

Про це Вадим Денисенко заявив під час ефіру "Україна разом" із Костянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24"

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Радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, яка ситуація зараз на півночі на заході та півдні України, зокрема, на так званому Білоруському напрямку.

Лукашенко справді розпочав навчання в республіці Білорусь, це традиційні навчання, які відбуваються кожного року. У них бере участь не лише армія, а й місцева тероборона.

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"Цього року він мінімізував участь тероборони. І, судячи з усього, вчора він зробив достатньо багато, традиційно в своєму стилі, резонансно-дивних заяв, але їх суть можна звести до одного. Він звертався насамперед до свого населення і говорив про те, що поки я президент, я роблю все від себе залежне для того, щоб білоруська армія не вступала в бойові дії на території України, попри те, що зараз йдуть навчання".

Серед білорусів ширились тривожні настрої через ці навчання, але поки тут без змін. Лукашенко ладен давати територію як плацдарм для наступів, але свою армію не готовий залучати до будь-яких бойових дій. Проте водночас, зазначає Денисенко, задню президент Білорусі теж не дає:

"Тобто він чітко говорить я буду продовжувати клеїти дурня і буду продовжувати грати в ту гру, в яку я граю уже багато останніх років і особливо останні роки півтора, але при цьому я зроблю все від мене залежне для того, щоб білоруська армія не зайшла на територію України".

Путін грається Лукашенком. Він ним пробує розторговувати. Коли два тижні тому велася активна фаза так званих Стамбульських переговорів, Путін говорив, що серед країн-гарантів майбутнього договору має бути і Білорусь. Тобто він хотів у такий спосіб ввести ще одного підконтрольного собі гравця.

Якщо говорити про те, що відбувається зараз у Кремлі, то важливо звернути увагу на те, що на сьогоднішній момент до окупованого Донбасу й до окупованої Херсонської області з візитом приїхало високе керівництво з Москви.

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"Це заступник керівника Адміністрації президента Кирієнко, це віце-спікер Турчак і це голова секретаріату Мєзенцев. Останнім часом почали багато говорити, що Кирієнко нібито став новим "смотрящим за Донбасом". З моєї точки зору, це ще не так. Кирієнко це просто людина, якій довіряє Путін. І після провалу компанії, яку вів Бесєда, Сурков, Дмитро Казак, ці люди приїхали сюди з інспекцією і вони повинні дати відповідь Путіну, що робити далі з цими територіями".

На думку Денисенка, варіантів тут є всього два: перший – це анексія, другий – це продовження ігор в донецькі народні республіки і херсонські народні республіки. А далі один шлях:

"Судячи з всього, в Росії прийняли рішення йти курсом на створення СРСР 2. І між іншим саме з цієї точки зору треба розглядати цей новітній культ цієї бабки з прапором, яка зустрічала війська, із червоним прапором. Зараз їй встановлюють пам'ятники фактично по всій країні, відновлюють пам'ятники Леніна в Каховці і Генічеську".

Також Денисенко прокоментував імовірність створення так званої ХНР. Радник вважає, що варто звернути увагу на заяву Турчака, який приїхав разом із Кирієнком на Донбас і Херсонщину. Він зробив заяву про те, що жителі Херсона самі визначать своє майбутнє. Але при цьому, друга частина цієї фрази звучала так: "але Херсон буде Росією назавжди і в цьому можете не сумніватися". Тому в цьому випадку, вони дають такий собі вибір без вибору.

"Вони просто не можуть на цей момент провести жодного референдуму на цій території. Головне питання, що вони не вирішили, що далі робити із цими територіями. Це анексія? І тоді треба відразу робити референдум про приєднання Херсонської області до Російської Федерації. Це погратися в Херсонську народну республіку чи далі думати про створення якогось утворення під назвою Новоросія чи будь-яке інше? Просто у них зараз немає відповіді на питання, що робити далі".

І от саме ця місія Кирієнка-Турчака до окупованих територій, наголошує Денисенко, має зробити інспекцію, подивитися кого можна буде ставити їхніми гауйляйтерами і плюс визначити який далі вектор розвитку цих територій.

На думку радника, варіант, що Кирієнко заявить Путіну про те, що ці території не вийде взяти під контроль – неможливий. Адже один із найбільших комплексів росіян, як нації, це комплекс поразки. Тому в позиції і ситуації Кирієнка є всього два варіанти відповіді: анексія чи республіка.

Обстановка на Херсонщині