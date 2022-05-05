Окупантам не взяти Одесу – американський дипломат

Також Джон Гербст заявив, що окупанти не підуть у Придністров'я

Спроби Росії захопити великі міста України проваляться / Фото: Колаж: Сьогодні

Дипломат із США Джон Гербст не бачить для росіян перспективи захопити великі українські міста, зокрема Одесу. Крім того, він упевнений, що США готові надавати Україні підтримку довгостроково.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву спеціально для YouTube-каналу "Україна24".

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"Все залежить від путіна. Впевнений, що Росія не має великих успіхів у цій війні. Можливо вони приймуть ще якусь територію, але вони не займуть великі міста".

Гербст певен, росіянам не вдасться взяти Одесу. Також він заявив, що окупанти не підуть до Придністров’я.

"Можливо, вони візьмуть Маріуполь, але навіть це не буде для них просто. Для них ціна цієї війни – надвелика, і багато хто це розуміє. Але путін ще вважає, що він може якось перемогти".

На думку Гербста, курс може змінитись тоді, коли путін таки побачить, що не переможе. Однак, це розуміння ще довго може не приходити до кривавого диктатора.

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"Він може наполягати на спробах здобути перемогу впродовж року чи навіть двох".

Такий розвиток подій, на думку американського дипломата, матиме погані наслідки як для українців, так і для росіян.

Гербст наполіг, що у випадку, коли війна затягнеться, США готові надавати Україні підтримку довгостроково.

При цьому, найсильнішим керівником Заходу сьогодні Джон Гербст назвав прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона.

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