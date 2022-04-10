Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Інтерв'ю

Подоляк розповів, наскільки Україна готова до другої хвилі наступу РФ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 11:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник керівника ОП заявив, що Росія сконцентрує потужний удар
Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ – це армія поза конкуренцією для всіх.
Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ – це армія поза конкуренцією для всіх. / Фото: Колаж: Сьогодні

На другому етапі війни Російська Федерація сконцентрує потужний удар на сході України.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтервʼю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"ЗСУ – армія поза конкуренцією"

"По-перше, я просто шокований у позитивному сенсі тим, наскільки наші мери проукраїнські. Наскільки вони – менеджери, які до кінця вибудовують систему оборони своїх міст, наскільки вони з людьми до кінця. Це фантастична картинка єдиної країни. Тобто все це політичне "сміття", яке в нас було традиційно, і ми тут "варилися" в ньому – все це зникло", – сказав він.

За словами Подоляка, один український воїн вартий 10 і більше російських:

"По-друге, я хочу, щоб усі зрозуміли: ЗСУ – це не перша, не друга, не третя армія. Це просто армія поза конкуренцією для всіх. Вона буде триматися до останнього – там стільки людей, які заряджені таким патріотизмом у доброму сенсі цього слова... І вони настільки професійні... Тобто один наш воїн вартий 10, 20, 30 російських солдатів. Навіть більше. Тобто це непорівнянна таблиця. Тому і перше, і друге – це вже потужні інструменти, щоб ми не боялися на початку другого етапу війни".

На думку радника керівника ОП, на другому етапі війни Росія, безумовно, захоче помститися Україні за те, що наша країна виглядає дуже потужно:

"Вони сконцентрують потужний удар на сході нашої країни. Але ще раз скажу, що і військово-цивільні адміністрації в містах, і ЗСУ фантастично до цього готові. Я розумію, що будуть жертви – і це погано. Я тільки про це завжди думаю – про кількість тих руйнувань, які завдає Російська Федерація, і про кількість наших суперлюдей, які гинуть".

Реклама

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, що зараз на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19300
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артилерія 342
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1384
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Ніколи не забудемо!
Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
Світла пам'ять загиблим
Історії звитяг
Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42652.82

Binance Coin (BNB)

424.52

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

111.9

Theta (THETA)

3.45

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.92

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти