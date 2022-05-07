Спробує зробити частиною Ростовської області? Які у Росії плани на Маріуполь

Місто планують використовувати як перекидну базу для мобілізованих у Росії

Окупанти намагаються утримати Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведучий Олексій Бурлаков поділився останньою інформацією про Маріуполь. Посилаючись на повідомлення колег зі Сполучених Штатів, Бурлаков заявив, що у місті окупанти залишили дві батальйонно-тактичні групи. Це приблизно дві тисячі людей. Головна мета у росіян – утримати місто.

Про це журналіст заявив під час ефіру "Україна разом" із Костянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24".

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Це означає, що окупанти вирішили, що їм уже нема з ким змагатися, хоча це не так. Джерело спротиву у вигляді українських бійців на території Маріуполя залишається, "Азовсталь" тримається.

Російській війська намагаються контролювати місто за допомогою артилерії, зокрема й корабельної.

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"Головна мета в росіян – це втримати Маріуполь певний час, тому що це справді мало людей, щоб захистити ціле місто і втримати окупацію цілого міста. З іншого боку, вони "обрали" всі органи влади, які нібито починають працювати. Тобто з одного боку ми бачимо, що вони не сильно планують залишатися в місті, а з іншого боку вони нібито там пускають коріння. Можна зробити з цього всього висновок, що Маріуполь вони планують втримувати поки він тримається. Коли це стане надто дорого, може по грошах, може по техніці, то тоді й буде прийматися якесь рішення".

Тобто, зазначає журналіст, таке враження, що остаточного рішення щодо Маріуполя поки не прийнято. Також серед мешканців міста ходять чутки, що Росія не планує віддавати Маріуполь так званому ДНР, а нібито збирається долучити його і район довкола до Ростовської області Російської Федерації.

"В цьому є певний сенс з боку Росії, тому що після такої великої кількості втрат, вони не можуть просто віддати союзній республіці, а мають "побєдоносно" забрати собі це місто. І більше того – 9 травня і на подальших святах мають звітувати про те, що от вони такі молодці "звільнили" місто від України. Тобто це як звитяга для Росії і вони будуть тримати поки тримається. У всякому разі до 9 травня і до кінця травня в них є така мета – втримати це місто, що буде далі вони не знають".

Тим паче, пояснює Бурлаков, представники самопроголошених утворень, якщо можна на них посилатися, заявляли, що не було ніяких планів "звільняти" всю область до 9 травня.

Серед інших версій, що може очікувати Маріуполь, поширеним є варіант, що це місто планують використовувати як перекидну базу для мобілізованих в Росії.

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"Якщо раптом буде проводитися відкрита чи навіть прихована мобілізація, їх треба через щось пропускати і привчати, так би мовити, цим окупаційним речам. Себто або як військова база, або просто як територія, як коридор суходолом, як завершений коридор суходолом до Криму. Себто не обов'язково для Росії зберігати повноцінне життя на цих територіях".

Та все ж Бурлаков висловив надію, що його рідне місто буде звільнене, потрібно вірити в Збройні сили і в самих себе.

Біля Маріуполя знайшли вже третю братську могилу

Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив біля цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.

Довжина нових траншів сягає понад 200 метрів. Перші вириті траншеї на місцевому цвинтарі з'явилися 24 березня, вони були довжиною близько 70 метрів.

Вже 7 квітня помітили, що місце поховання побільшало, а частина траншей була закопана.

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