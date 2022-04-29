Росія випустила по Україні 1900 ракет – Пентагон

Пускові установки знаходяться на території авіабаз РФ

Окупанти продовжують випускати ракети по Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

За 63 дні війни проти України РФ здійснила понад 1900 ракетних запусків ракет. Більшість з них випущена по Маріуполю.

Про це повідомив чиновник Міноборони США під час брифінгу.

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"З початку вторгнення було зроблено понад 1900 ракетних пусків. Більшість ракетних пусків і, відверто кажучи, ударів літаків по Україні, як і раніше, припадає на Маріуполь і в район операції Об'єднаних сил, переважно, на Донбас", – сказав він.

За його словами, майже всі авіаудари наносяться з авіабазами РФ.

"Вони не злітають і не сідають в Україні. Я маю на увазі, можливо, на півдні їм іноді вдавалося це зробити, але більшість із них прибувають з Росії, а потім повертаються на аеродроми в Росії. Те саме стосується і ракетних ударів – пускові установки знаходяться на території Росії", – додав чиновник.

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Польоти ракет РФ над АЕС можуть обернутися ядерною катастрофою

Увечері 28 квітня російські окупанти завдали ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у Хмельницькій області. Травмованих немає.

Україна офіційно 28 квітня проінформувала МАГАТЕ про випадок, коли камера відеоспостереження зняла політ ракети над Південноукраїнською АЕС.

Наразі місія вивчає докази. За словами Гроссі, якщо вони підтвердяться, цей інцидент "матиме дуже серйозні наслідки".

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"Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС, що могло б призвести до ядерної аварії", – сказав Гроссі.

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