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Наша розвідка має дані про всі команди з Кремля – Маломуж

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29 квітня, 13:02
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Експерт пояснив різницю між тим, як працювала розвідка до початку війни в Україні, і як тепер працює
Іноземні спецслужби знають про всі загрози
Іноземні спецслужби знають про всі загрози / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках Микола Маломуж повідомив, як українська розвідка співпрацює зі світовими колегами, і в чому саме це взаємодія.

Про це держчиновник розповів в інтерв'ю Наталі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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Насамперед Микола Маломуж пояснив різницю між тим, як співпрацювали розвідки країн до початку повномасштабної війни в Україні та як працюють тепер.

"В нас була постійна кооперація, підписані угоди із ЦРУ, МІ-6, БНД, із французькою розвідкою про співпрацю. Але це був обмін інформацією про можливі терористичні загрози, канали міжнародної поставки наркотиків чи зброї".

Сьогодні є інший етап співпраці. Розвідка реально дає інформацію про конкретні загрози владі Російської Федерації – політичного керівництва, Міноборони, ФСБ. Також щодо заходів, спрямованих проти України з позиції Росії, Придністров'я або третіх країн.

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За словами Маломужа, раніше потужні агентурні та технічні розвідки світу не мали права надавати інформацію іншим країнам. Втім, таке табу розблокували і Україна отримуватиме дані в режимі онлайн.

Розвідник пояснив, що до цього ЦРУ і МІ-6 попереджали Україну про плани з Донбасу, півдня і навіть Білорусі. Він припустив, що попри це українці до кінця не усвідомлювали, наскільки повномасштабним буде наступ, – аж до Києва.

"Готувалися на східному напрямку Донецької та Луганської областей. По інших напрямках, я так розумію, системної підготовки було недостатньо. Однак, американська розвідка наполягала, що повномасштабне вторгнення станеться 16 лютого. Ми провели низку жорстких заходів, щоб цього не сталося".

Маломуж вважає, що далі путін зрозумів – мирний процес не призведе до зміни влади на користь росії. Це, на думку розвідника, і спричинило початок нової фази війни, починаючи з 2014 року.

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"Він обрав шлях окупації вибраних центрів за три дні, а за два тижні – всієї України. В мілітаристських колах РФ в період з 16 до 24 лютого жорстко постало питання. Вирішили, що справляться швидко, спираючись на думку, що 80% українців підтримують путіна на противагу Зеленському. Це був великий міф".

Розвідник наполягає, що російська розвідка справді мала реальну ситуацію, але сформулювала картинку під "хотіння" свого диктатора.

"Розвідка та спецслужби РФ давали не об’єктивну інформацію, а те, що хотів чути диктатор. Їхній керівник розвідки на засіданні РНБО прямо губився".

Маломуж наголосив, що технічні можливості світових розвідок сьогодні виходять на перший план і часто переважають придбання агентурних мереж.

"Технічні можливості розвідок США, Британії чи Німеччини надзвичайно високі. Вони можуть отримувати інформацію онлайн: що говориться в кабінетах, що передають по засобах зв’язку, що йде по комп’ютерній мережі, навіть закритій, за допомогою дешифрувальника, тому подібне. Вони розшифровують будь-які переговори або депеші, наприклад, путіна до шойгу або спецслужб".

Досвідчений український розвідник упевнений, наша розвідка має дані про всі наради, підготовку або команди з кремля.

"Сьогодні настільки ефективні засоби, що приховати щось надзвичайно складно. Агентурну розвідку простіше вичислити, а от вивести з ладу техзасоби неможливо, як і відслідкувати їх. Інформація надана ними є надважливою, бо дозволяє діяти на упередження. Ми знаємо, про що вони говорять".

Маломуж визнав, що все вказує на те, що "Путін втратив голову".

"Він підставив не тільки власні перспективи, а і всієї росії. Сьогодні росія – вигнанець навіть в Китаї, Японії та Південній Кореї. Ці країни не хочуть мати з нею справ, а Китай взагалі чекає, що росія ослабне, щоб використати її території в своїх інтересах".

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