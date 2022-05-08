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У силовиків Путіна розпочався розкол. Грозєв розповів, кого звинувачують у провалі на території України

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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8 травня, 21:44
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Є силовики, які проти війни, кажуть, що це абсурд і за жодним сценарієм вона не вигідна для Росії
ФСБ звинуватили у провалі війни в Україні
ФСБ звинуватили у провалі війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно Христо Грозєв, журналіст-розслідувач, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про те, що нині в Росії є конфлікт між спецслужбами, армією та керівною верхівкою. Відповідь Кремляна ці заяви не забарилась.

Про це Христо Грозєв повідомив в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24".

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"Тут була безпрецедентна реакція Кремля після мого інтерв’ю Гордону, в якому я сказав реально, що конкретні люди з верхівки взагалі не знали, що готується війна. І Пєсков вчора почав відповідати на цей виклик і, до речі, підтвердив. Спершу він сказав, що Bellingcat не можна вірити завжди, а потім сказав, що так, не можна було всім говорити про це, що починається війна, бо це така делікатна тема".

Грозєв конкретно сказав, що саме Лавров не знав про початок війни, і цю заяву ніхто в Росії не заперечив. Це ознака того, як вважає журналіст, що реально відбувається в РФ. Є розбіжності навіть усередині силовиків:

"Доволі багато говорили й писали про те, що п'ята служба ФСБ – це та, яка займалася Україною протягом восьми років (протягом восьми років у них був величезний бюджет, щоб цим займатися), – вона підвела Путіна своєю неякісною розвідкою і неякісним розвитком своєї агентури всередині України. Це факт. Але решта, які тепер використовують п'яту службу як цапа-відбувайла, – вони теж не монолітний фронт".

Серед цих людей, пояснює Грозєв, є силовики, які у приватних розмовах зовсім опираються війні, кажуть, що це абсурд і за жодним сценарієм вона не вигідна для Росії. А інша частина військових вважає, що це п'ята служба розвалила війну і треба було інакше до неї готуватися.

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Треба було, мовляв, готуватися до повномасштабної війни проти НАТО, а не лише проти України, а п'ята служба підвела Путіна. Кажуть, що українська армія не може розраховувати на підтримку НАТО і дуже слабка.

"Тобто є повний брак згоди. Є партія "яструбів", є партія тих, хто хоче чимшвидше закінчити це. І що більше такої незгоди, то краще для України. Тому що створюється вакуум влади, через який Україна може кожен день нарощувати свою обороноздатність".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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