У силовиків Путіна розпочався розкол. Грозєв розповів, кого звинувачують у провалі на території України

Нещодавно Христо Грозєв, журналіст-розслідувач, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про те, що нині в Росії є конфлікт між спецслужбами, армією та керівною верхівкою. Відповідь Кремляна ці заяви не забарилась.
Про це Христо Грозєв повідомив в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24".
"Тут була безпрецедентна реакція Кремля після мого інтерв’ю Гордону, в якому я сказав реально, що конкретні люди з верхівки взагалі не знали, що готується війна. І Пєсков вчора почав відповідати на цей виклик і, до речі, підтвердив. Спершу він сказав, що Bellingcat не можна вірити завжди, а потім сказав, що так, не можна було всім говорити про це, що починається війна, бо це така делікатна тема".
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Грозєв конкретно сказав, що саме Лавров не знав про початок війни, і цю заяву ніхто в Росії не заперечив. Це ознака того, як вважає журналіст, що реально відбувається в РФ. Є розбіжності навіть усередині силовиків:
"Доволі багато говорили й писали про те, що п'ята служба ФСБ – це та, яка займалася Україною протягом восьми років (протягом восьми років у них був величезний бюджет, щоб цим займатися), – вона підвела Путіна своєю неякісною розвідкою і неякісним розвитком своєї агентури всередині України. Це факт. Але решта, які тепер використовують п'яту службу як цапа-відбувайла, – вони теж не монолітний фронт".
Серед цих людей, пояснює Грозєв, є силовики, які у приватних розмовах зовсім опираються війні, кажуть, що це абсурд і за жодним сценарієм вона не вигідна для Росії. А інша частина військових вважає, що це п'ята служба розвалила війну і треба було інакше до неї готуватися.
Треба було, мовляв, готуватися до повномасштабної війни проти НАТО, а не лише проти України, а п'ята служба підвела Путіна. Кажуть, що українська армія не може розраховувати на підтримку НАТО і дуже слабка.
"Тобто є повний брак згоди. Є партія "яструбів", є партія тих, хто хоче чимшвидше закінчити це. І що більше такої незгоди, то краще для України. Тому що створюється вакуум влади, через який Україна може кожен день нарощувати свою обороноздатність".
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