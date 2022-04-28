Війна в Україні може тривати роками – Столтенберг

Допомога НАТО Україні включатиме переозброєння зі старої радянської зброї на сучасну

Війна в країні може тривати не один рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час виступу в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо підтримки України. Він вважає, що війна може тривати впродовж місяців або навіть років.

Про це пише Sky News.

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За словами Столтенберга, допомога НАТО Україні включатиме переозброєння зі старої радянської зброї на сучасне військове обладнання.

"Ми маємо бути готові до довгострокової перспективи... Існує абсолютна ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки ", – заявив генеральний секретар Альянсу.

Санкції проти РФ

За вторгнення в Україну західне співтовариство запровадило проти Росії низку обмежень, які впливають не тільки на економіку РФ і компанії, що працюють усередині країни, а й на дочірні підприємства.

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Водночас Євросоюз найближчим часом планує відмовитись від енергоресурсів із РФ.

Ми вже розповідали, що Польща ввела санкції проти компаній та фізичних осіб з РВ та Білорусі, і писали, коли на Росії може статися дефолт.