Подоляк оцінив перспективу зустрічі Путіна та Зеленського

Росія хоче здобути певні тактичні перемоги, щоб показати, що воювати вони вміють

Очної зустрічі з представниками РФ поки що не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі немає підстав для переговорів України з РФ. Кремль хоче показати, що у них ще залишилися ресурси та будуть проводити активні бойові дії.

Про це розповів антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Певною мірою можна говорити, що переговорний процес іде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації у Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це – перше, що суттєво повпливало на емоційний фон", – сказав він.

За його словами, друга складова – "у Російській Федерації (хто б не говорив) ще достатньо ресурсів, щоби проводити активні бойові дії на сході країни".

"І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись. Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі", – додав Подоляк.

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Подоляк назвав дієві санкції проти оточення Путіна

Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота може задіяти кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

Радник голови ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

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А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, в руках американського Мін'юсту, яке створило або активувало роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.

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