Зеленський: заморожений конфлікт із РФ неможливий

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна не піде на заморожування війни з Росією.
Про це глава держави повідомив під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, пише пресслужба президента.
Зеленський сказав, що у війні з росією можна буде очікувати на припинення вогню, коли росія буде готова піти на діалог і відбудеться зустріч лідерів двох держав. Проте він зазначив, що припинення вогню не означає, що російські війська дозволять залишитися на своїх нинішніх позиціях.
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Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був "Мінськ-1", "Мінськ-2", були відповідні документи, які порушувалися. Тож я можу сказати, що це були несерйозні документи. Однак були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт у тому чи іншому вигляді. Я проти, тому такого документа у нас точно не буде" , – наголосив Зеленський.
Крім того, Україна не виходила із Мінських домовленостей – це зробила росія на тлі повномасштабного вторгнення.
"Більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде", – вважає лідер держави.
Коли закінчиться війна
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.
Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.
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