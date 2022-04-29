Зеленського мучить совість через те, що він дозволяє собі спати

Глава держави розповів, що у перші дні воєнних дій в Україні він практично не відпочивав

Президент поговорив із журналістами / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його мучить совість через те, що він дозволяє собі відпочинок. Крім того, він не лягає спати, доки не дізнається куди "прилетіло".

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Time.

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За його словами, найважчий час доби для нього, коли він лягає спати.

"Ну, тому що я не зовсім розумію вже час чи не час. Маю я право чи ні. Чи маю я ще щось зробити? Я дивлюсь на графік. Причому дивлюся беззмістовно. На той самий графік. Бачу, що день закінчився, але я на нього дивлюся кілька разів і намагаюся зрозуміти, ніби то щось не так. Тобто мене мучить совість у принципі. Що я дозволяю собі спати. А що зараз? Зараз же щось відбувається", – йдеться у повідомленні.

Також він розповів, що у перші дні воєнних дій в Україні він практично не спав.

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"Скажу чесно, у перші дні війни я всіх будив. Це було десь о 4.50-5.20. Це були перші дні. І це був важкий період, як я сказав, коли я не мав права лягати спати до того, як я точно дізнаюся, скільки (бомб) і куди прилетіло", – розповів глава держави.

Зеленський розповів, як його зрадила війна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що постарів за час війни. А для виживання йому потрібне почуття гумору.

"Думками, морально. Ну як, морально я зовсім бадьорий. Постарівся з погляду непотрібної мудрості, якої я ніколи і не хотів. Ця мудрість пов'язана з кількістю загиблих і ті тортури, які російські військові показували. Мені така мудрість... Я чесно кажучи, ніколи не прагнув цих знань", – поділився глава держави.

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