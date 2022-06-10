15-річний хлопець розповів, як допоміг ЗСУ розгромити колону окупантів під Києвом

На Київщині 15-річний Андрій Покраса допоміг ЗСУ знищити велику колону російської техніки. На запит місцевої ТРО хлопець зі своїм батьком за допомогою дронів відстежували пересування окупантів в області.
Про це повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24" Владислав Гарнаєв.
"За підрахунками, я думаю, близько сорока одиниць техніки будь-якого виду – від артилерії до танків (було знищено. – Ред.)", – сказав підліток.
Спочатку Андрій використав свій мінідрон, пізніше йому видали великий та професійний.
"Близько тижня я допомагав, а складнощі були здебільшого з електроенергією, тому що потрібно було заряджати акумулятори, і з тим, що було дуже страшно", – каже підліток.
За його словами, найближчу до столиці колону окупантів він помітив за 25 кілометрів до міста. Її, завдяки наведенню Андрія, знищили ЗСУ.
Хлопець додав, що в майбутньому готовий і надалі допомагати своїй країні, однак поки що такої необхідності немає, ситуація в Київській області залишається спокійною.
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