27 країн готові надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Україна може набути статусу кандидата вже цього тижня. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють підготовку України до отримання статусу кандидата у члени ЄС, бойові дії на Сході нашої країни та загрозу зриву опалювального сезону в Європі.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Російський газовий шантаж ставить під загрозу опалювальний сезон у Європі

Американська газета The Washington Post пише, що різке зменшення постачання російського газу ставить під загрозу опалювальний сезон у Європі. ЄС щороку намагається поповнювати підземні резервуари влітку, щоби підготуватися до холодних місяців. Росія вдалася до енергетичного шантажу Європи. Українські компанії ДТЕК, Укренерго та Нафтогаз вимагають повного газового ембарго у проекті #StopBloodyEnergy.

Нова зброя допоможе Україні утримати свої території

Видання The New York Times пише, що Росія повільно, але неухильно прогресує на сході України, проте поява нових систем озброєння допоможе Україні утримати свої території Так вважають американські чиновники та аналітики.

27 країн мають намір надати Україні статус кандидата у члени ЄС

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що всі 27 країн-членів Європейського Союзу мають намір офіційно надати Україні статус кандидата вже цього тижня. На зустрічі послів ЄС у понеділок ніхто не виступав проти цього рішення.

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США ведуть переговори з Канадою щодо обмеження цін на російську нафту

Міжнародне агентство новин Reuters пише, що Сполучені Штати ведуть переговори з Канадою та іншими союзниками щодо подальшого обмеження енергетичних надходжень Москви шляхом встановлення обмеження ціни на російську нафту.

Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, яка країна більша не зможе отримувати російську нафту по жодному з існуючих шляхів.

Також ми розповідали, чому "Газпром" не постачатиме газ по "Турецькому потоку".