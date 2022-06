52 ракетні удари за одну ніч – у орди путіна новий командувач

Надзвичайно велика кількість ударів по Україні в ніч на суботу, 25 червня, може бути пов'язана з тим, що у російських військ з'явився новий командувач: Сергій Суровікін, очільник ПКС РФ. На такі висновки наштовхують дані Британської розвідки, якими вона поділилася у Twitter 25 червня вранці. Суровікін – жорстока і корумпована людина, як і всі, хто біля керма армії РФ. Бомбардуванням новий командувач, ймовірно, хоче показати свою ефективність.

Під ранок 25 червня окупанти випустили по Україні 52 ракети. Стріляли, судячи з відкритих даних, з двох боків:

Зазначимо, що згадані ракети X-22 – це технологія 1958 року, старе барахло. Хоча ракети надзвукові, можуть бути оснащені головкою самонаведення. За іншими джерелами по Україні також було запущено більш сучасні "Іскандери".

Така кількість ракетних ударів викликає запитання. Експерти зазначають, що ці удари можуть бути помстою за успішні бойові дії України у Чорному морі.

У масштабних обстрілів може бути інша причина. На даний момент, ймовірно, змінилося командування так званої "спецоперації" путіна.

Як повідомила розвідка Британії у Twitter 25 червня, фактично усунуті від керівництва бойовими діями командувач ВДВ генерал-полковник та колишній міністр оборони РФ Андрій Сердюков, а також командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков.

За повідомленнями британської розвідки, наразі війною в Україні фактично керує генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ.

