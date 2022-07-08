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8 бойовиків "ДНР" засудили до 15 років в'язниці – СБУ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 липня, 16:29
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Також окупантам загрожує конфіскація всього належного їм майна
Артем Дехтяренко розповів про долю полонених окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Артем Дехтяренко розповів про долю полонених окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Ще вісім бойовиків так званої "ДНР", які воювали в лавах армії РФ, проведуть 15 років за ґратами. Також у них конфіскують усе майно.

Про це повідомляє СБУ.

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Відповідно до судових рішень, 8 бойовиків терористичної організації "ДНР" визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

    • за ч.2. ст.111 (державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану);
    • за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

    Їх засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією всього належного їм майна.

    Мешканця Донецька, що добровільно "мобілізувався" у перший день війни, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта 7 – здалися на Сумщині.

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    Як з'ясувалося, донеччанин після "мобілізації" був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. На початку березня його військовий підрозділ переправили на Харківщину.

    25-го березня ЗСУ, завдавши потужного артилерійського обстрілу по позиціях окупантів, звільнили Вільхівку. При цьому ліквідували майже 70 загарбників і захопили чимало полонених, серед яких був і "доброволець" із Донецька.

    Інші 7 бойовиків на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прибули на Сумщину у складі незаконного збройного формування та ЗС РФ. Вони обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців.

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    Під керівництвом російських командирів ці чоловіки:

    • здійснювали охорону окупованих населених пунктів;
    • займалися обладнанням блокпостів та здійснювали бойове чергування на них, проводячи огляд транспорту та людей;
    • вели спостереження за повітряним простором.

    Врешті-решт ця група потрапила у полон під час звільнення області силами ЗСУ.

    В Україні полонених окупантів засудили до в'язниці

    В Україні до 8-15 років ув'язнення засуджено ще 6 полонених російських окупантів. Так, СБУ продовжує системну роботу щодо притягнення до відповідальності окупантів, які воюють у нашій країні. Солдати РФ порушують закони та звичаї війни. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

    У Київській області:

    Слідчі спецслужби у співпраці з Офісом генпрокурора ідентифікували ще трьох військових Збройних сил РФ, причетних до звірств на території Бучанського району.

    Вони вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити та мародерили.

    У Луганській та Вінницькій областях:

    За матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

    Троє бойовиків отримали по 15 років тюрми, двоє – по 10, ще один – 8 років ув'язнення.

    У Чернігівській та Київській областях:

    СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.

    Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України затримала уродженця Запорізької області, який був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу в одному з популярних месенджерів.

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    Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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