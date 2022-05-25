Ахметов: "Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄC"

В інтерв'ю український підприємець розповів про

Бізнесмен за якнайшвидше входження України в європейську повноправну сім'ю / Колаж "Сьогодні"

Україна має стати повноправним членом Евросоюзу, де десятиліттями бізнес та влада співіснують по відповідним правилам. Саме за цими правилами повинна жити і Україна.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю виданню "Новое Время".

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Пряма мова

"З мого боку не було жодного протистояння. Я думаю, ми всі – і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець — хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія. Вважаю, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Cоюзу. А там правила та відносини між владою та бізнесом прописані вже десятиліттями. За цими правилами ми маємо і жити, і будувати країну", – зазначив бізнесмен

Інтерв'ю

Війна, яку Росія без жодної причини розв’язала проти України, – це геноцид з вбивством десятків тисяч мирних громадян, зазначив Рінат Ахметов.

Бізнесмен розповів, що морально чекав нападу Росії на Україну і про це попереджали західні друзі.

Рінат Ахметов продовжує підтримувати Україну і його погляди, і цінності завжди були і залишаються проукраїнською спрямованістю.

Також він зазначає, що вірить у перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.

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