Ахметов: "Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄC"

Україна має стати повноправним членом Евросоюзу, де десятиліттями бізнес та влада співіснують по відповідним правилам. Саме за цими правилами повинна жити і Україна.
Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю виданню "Новое Время".
Пряма мова
"З мого боку не було жодного протистояння. Я думаю, ми всі – і президент, й уряд, і бізнес, і кожен українець — хочемо, щоби Україна була вільною, сильною та успішною. За нашу свободу зараз мужньо бореться наша українська армія. Вважаю, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом Європейського Cоюзу. А там правила та відносини між владою та бізнесом прописані вже десятиліттями. За цими правилами ми маємо і жити, і будувати країну", – зазначив бізнесмен
Інтерв'ю
- Війна, яку Росія без жодної причини розв’язала проти України, – це геноцид з вбивством десятків тисяч мирних громадян, зазначив Рінат Ахметов.
- Бізнесмен розповів, що морально чекав нападу Росії на Україну і про це попереджали західні друзі.
- Рінат Ахметов продовжує підтримувати Україну і його погляди, і цінності завжди були і залишаються проукраїнською спрямованістю.
- Також він зазначає, що вірить у перемогу України і відновлення українського суверенітету над Кримом і Донбасом.
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