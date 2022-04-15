Арестович: Крейсер "Москва" забезпечував оборону для десанту РФ

На борту крейсера перебувала велика кількість комплексів С-300 морського базування

Арестович про крейсер "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що крейсер "Москва" прикривав з повітря Херсонське угруповання окупантів. На борту було командування штабу всього морського угруповання Чорноморського флоту РФ. За різними даними, із понад 500 осіб екіпажу врятувалися близько 14 або 50 осіб.

Про це Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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"Крейсер забезпечував протиповітряну оборону для десантних військ, на його борту перебувала велика кількість комплексів С-300 морського базування, а тому "парасольку" він давав прекрасну. Окрім того, оскільки це флагман Чорноморського флоту РФ, на його борту перебував штаб і командування флоту. Саме щодо цих офіцерів і екіпажу залишилося багато питань, бо, за різними даними, з понад 500 осіб екіпажу врятувалися близько 14 чи 50 осіб", – сказав Арестович.

За його словами, втрата для Росії крейсера "Москва" означатиме полегшення становища української авіації на Південному напрямку.

Що сталося

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних сил України.

Збройних сил України. Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .

. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину, розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" 2000 року. Тоді Путін на запитання, що з АПЛ, простенько відповів: "Вона потонула".

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