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Арестович: Путін хоче закінчити війну – є кілька ознак

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 квітня, 16:56
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Путін торгуватиметься про умови свого програшу, упевнений радник голови Офісу Зеленського
Арестович: "Путін хоче закінчити війну" Фото: колаж "Сьогодні"
Арестович: "Путін хоче закінчити війну" Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін бажає завершити війну з Україною, але не хоче виглядати таким, що програв. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів Євгену Кисельову в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі Україна 24.

За словами Арестовича, про бажання Путіна завершити війну свідчить низка ознак. Зокрема, заява його речника Дмитра Пєскова про те, що російські війська зазнають значних втрат і Росія сподівається на мирну угоду з Україною.

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"Вони хочуть закінчити війну, тому що поєднання поразок на полі бою та санкцій, які ламають хребет їхньої економіки, ставить під питання соціально-політичне становище всередині самої Російської Федерації", – сказав радник голови Офісу президента.

За його словами, Росія прагне мирної угоди навіть більше, ніж Україна, і спробує завершити війну до того, як ЗСУ отримають від Заходу важке озброєння, яке дозволить нашим бійцям перейти в активний наступ.

"Коли 4 березня Рада Федерації не оголосила загальну мобілізацію, стало зрозуміло, що вони програли. Вони це зрозуміли. А коли оголосили, що не хотіли штурмувати Київ, а лише відволікали наші сили, стало зрозуміло, що вони програли на шести оперативних напрямках", – додав Арестович.

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Радник голови Офісу Зеленського впевнений, що зараз головне завдання Кремля – зробити так, щоб Путін приїхав на зустріч із Зеленським хоч із якоюсь силовою позицією.

"Вони хочуть прийти на переговори з якимось більш укріпленими позиціями, ніж зараз, коли вони не досягли жодної оперативної мети з тих, які вони ставили на війні. Путіну треба хоч щось взяти. Маріуполь чи зону ООС. Він не може собі дозволити приїхати на переговори, тотально програвши. Він приїде торгуватися про умови свого програшу", – каже Арестович.

На його думку, у разі, якщо переговори не будуть успішними для Росії, у Кремлі все одно говоритимуть, що всі цілі "спецоперації" досягнуті.

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"Заявлятимуть, що Україна не йде в НАТО. Не важливо, що НАТО нас не бере, вони піднесуть, начебто вони цього досягли. Розповідатимуть, що вони нас демілітаризували – розбили всі військові аеродроми, завдали втрат націоналістичним батальйонам, знищили Усю авіацію. Вони ж це вже заявляють. Те, що вона їх щодня бомбить – це справа інша", – підсумував Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, чергове вторгнення окупантів до Києва виявиться безумством.

Також Олексій Арестович розповів, що з дев'яти оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною.

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