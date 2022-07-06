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Арестович розповів, чи буде знята заборона на пересування військовозобов'язаних

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 липня, 08:42
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Оприлюднену Генштабом інформацію Арестович вважає невдалою комунікацією, яка викликала багато шуму
Арестович вважає, що все буде переграно в розумних рамках
Арестович вважає, що все буде переграно в розумних рамках / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні має дати відповідь щодо ситуації, яка виникла із забороною на пересування країною військовозобов'язаних без дозволу військкомату. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін LIVE.

"Уся ця історія – про невдалу комунікацію. ... Президент вже виступив і підвів межу під цією справою. Завтра доповідають міністр оборони, начальник Генштабу та головком з приводу цієї ініціативи. ... Все буде переграно у розумні рамки. Україна – вільна країна , тут не можна нав'язувати людям, треба розмовляти", – сказав позаштатний радник.

Водночас він зазначив, що Генштаб нічого не порушив, оскільки така норма дійсно існує і вона була просто розшифрована.

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"В їхнє виправдання можна сказати, що така норма існує в законі з 1992 року, і вони просто розписали цю норму", – пояснив представник ОП.

Говорячи про те, чи президент скасує цю норму, Арестович відповів: "Я думаю, так".

"Тут усі розумні люди, які здатні зрозуміти, де дійсно необхідний облік і контроль. І де цей захід призводить до руйнування соціальних та економічних зв'язків", – додав він.

Що відомо про ситуацію

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