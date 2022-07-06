Арестович розповів, чи буде знята заборона на пересування військовозобов'язаних

Президент України Володимир Зеленський сьогодні має дати відповідь щодо ситуації, яка виникла із забороною на пересування країною військовозобов'язаних без дозволу військкомату. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін LIVE.
"Уся ця історія – про невдалу комунікацію. ... Президент вже виступив і підвів межу під цією справою. Завтра доповідають міністр оборони, начальник Генштабу та головком з приводу цієї ініціативи. ... Все буде переграно у розумні рамки. Україна – вільна країна , тут не можна нав'язувати людям, треба розмовляти", – сказав позаштатний радник.
Водночас він зазначив, що Генштаб нічого не порушив, оскільки така норма дійсно існує і вона була просто розшифрована.
"В їхнє виправдання можна сказати, що така норма існує в законі з 1992 року, і вони просто розписали цю норму", – пояснив представник ОП.
Говорячи про те, чи президент скасує цю норму, Арестович відповів: "Я думаю, так".
"Тут усі розумні люди, які здатні зрозуміти, де дійсно необхідний облік і контроль. І де цей захід призводить до руйнування соціальних та економічних зв'язків", – додав він.
Що відомо про ситуацію
- Військовозобов'язані українці при зміні місця проживання повинні повідомити відповідні органи, проте можуть пересуватися Україною без отримання дозволів, запевнив Залужний у своєму коментарі.
- Президент України Володимир Зеленський попросив командування ЗСУ та Міноборони дати роз'яснення щодо ідеї щодо дозволів для переміщення нашою країною військовозобов'язаних.
- Генеральний штаб ЗСУ прокоментував інформацію про заборону залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу воєнкома. Дозвіл видається від 30 діб до року, залежно від категорії суб'єкта.