Арестович розповів, коли ЗСУ можуть піти у наступ

Радник голови ОП розповів, якою буде відповідь на спроби Росії окупувати частину території України

Олексій Арестович розповів, чим закінчаться спроби Росії окупувати Херсонську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни можуть спробувати оголосити про створення квазіреспубліки в Херсонської області та об'єднати її в "округ" Росії разом з Кримом. Про це заявив радник голови ВП Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.

Він наголосив, що в такому разі Україна вийде з переговорів та продовжить бойові дії з максимальною інтенсивністю.

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На думку Арестовича, якби Росія спробувала оголосити чергову окупацію частини території України, на це відреагували б на Заході. Наші партнери збільшили б військову допомогу Україні, а також посилили санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про запровадження нафтового ембарго, що завдасть суттєвого удару по економіці Росії.

Арестович нагадав, що вже найближчими днями в США голосуватимуть за фактично необмежені постачання зброї Україні та запровадження шостого пакета санкції проти РФ. Російська армія не зможе створювати резерви, а українська армія отримуватиме величезну допомогу з Заходу.

"Протягом місяця на полі бою складеться перевага Збройних Сил України, принаймні на окремих напрямках. І тоді ми підемо у наступ", – наголосив радник керівника ВП.

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