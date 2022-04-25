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Арестович розповів, коли ЗСУ можуть піти у наступ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 11:01
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Радник голови ОП розповів, якою буде відповідь на спроби Росії окупувати частину території України
Олексій Арестович розповів, чим закінчаться спроби Росії окупувати Херсонську область
Олексій Арестович розповів, чим закінчаться спроби Росії окупувати Херсонську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни можуть спробувати оголосити про створення квазіреспубліки в Херсонської області та об'єднати її в "округ" Росії разом з Кримом. Про це заявив радник голови ВП Олексій Арестович в інтерв'ю 24 каналу.

Він наголосив, що в такому разі Україна вийде з переговорів та продовжить бойові дії з максимальною інтенсивністю.

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На думку Арестовича, якби Росія спробувала оголосити чергову окупацію частини території України, на це відреагували б на Заході. Наші партнери збільшили б військову допомогу Україні, а також посилили санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про запровадження нафтового ембарго, що завдасть суттєвого удару по економіці Росії.

Арестович нагадав, що вже найближчими днями в США голосуватимуть за фактично необмежені постачання зброї Україні та запровадження шостого пакета санкції проти РФ. Російська армія не зможе створювати резерви, а українська армія отримуватиме величезну допомогу з Заходу.

"Протягом місяця на полі бою складеться перевага Збройних Сил України, принаймні на окремих напрямках. І тоді ми підемо у наступ", – наголосив радник керівника ВП.

Війна в Україні

  • Російські військові завдали ракетних ударів по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще сім отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • У Луганській області на Великдень російські військові втретє влучили в нафтопереробний завод. Також вони обстріляли житлові будинки у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському.
  • Внаслідок обстрілів загинуло 5 мирних жителів Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці. Крім того, 5 цивільних було поранено. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення в Луганській області.
  • Ворог б'є не розбираючи у житлові райони та будинки Харкова, руйнуючи міську інфраструктуру. Вже зруйновано 2195 будинків харків'ян з восьми тисяч.
  • Напередодні православного Великодня окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок цього злочину армії РФ загинули 8 мирних жителів, серед них тримісячна дитина, поранено 18 людей.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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