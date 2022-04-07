Арестович розповів, чому українців заздалегідь не попередили про напад Росії

За словами радника голови ОПУ, Україна ризикувала дуже швидко програти війну

Олексій Арестович заявив, що перед початком війни у влади був складний вибір / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців заздалегідь не попередили про початок війни з Росією, щоб не спровокувати паніку, яка б паралізувала країну. Владі довелося робити дуже складний вибір.

Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Чому не можна було оголосити в Україні, коли ми вже точно знали, що Росія нападе? Тому, що почався би масовий вихід біженців. Вони б забили всі дороги. Це було б 8-10-12 мільйонів людей. І армія б не пройшла в райони оборони. Це повний параліч. Це дуже бажана ситуація для російського військового керівництва", – сказав радник глави ОПУ.

За його словами, в цій ситуації Україна могла програти "війну і все Лівобережжя".

"З лівого берега пішли б на правий, 50 мостів всього в Україні. Було б забито все, жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією. Єдиний вихід – танками давити власних громадян і розстрілювати, щоб пройти через мости", – пояснив він.

Як зазначив Арестович, "ми не витягували війну, якщо б ми оголосили раніше, що війна почнеться".

"За найскромнішими підрахунками, 12-16 мільйонів біженців було б. Жодна б логістична система не втримала цього. Це була б масована паніка, масований безлад, причому в стані, коли війни ще нема, вона неоголошена, немає ще надзвичайного стану. Купа звинувачень і спекуляцій, купа політичних криків. Була б така мішанина й хаос, які б не дозволили ані підготуватися, ані мобілізуватися, ані перекинути війська з заходу на схід", – заявив він.

За словами радника глави ОПУ, це був "дуже важкий вибір між поганим і дуже поганим".

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Арестович: у окупантів залишилося 2,5 напрямки для наступу

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що з дев'яти оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною.

За його словами, це зона ООС, Луганська область та Маріуполь, де ще нещодавно противник наступав, а зараз намагається утримати позиції.