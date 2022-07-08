Арестович розповів, чи вдарить зараз ЗСУ по Кримському мосту

За словами радника голови ВП, у міру наближення HIMARS, М270 Україна перейде до інших цілей

Арештович про удар ЗСУ по Кримському мосту.

Удар Кримським мостом зараз навряд чи доцільний, хоча це і можливо, проте в майбутньому Україна перейде до інших цілей.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Подробиці

"У міру наближення HIMARS, М270 ми перейдемо до інших цілей. З оперативних ми спустимося на оперативно-тактичні, а якщо добре накопичиться, то до тактичних", – сказав він.

Імовірність удару по Кримському мосту

Українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту . У найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку мосту.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи удару по Кримському мосту та звільнення півострова. Також він розповів, якою зброєю Україна може зруйнувати міст із Криму до Росії .