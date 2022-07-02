Арестович спрогнозував, чи повертатимуться ЗСУ на Зміїний

Звільнення Зміїного не означає відновлення можливості транзиту з українських портів

Олексій Арестович розповів, що буде на острові Зміїний. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України навряд чи займатимуть звільнений від російських окупантів острів Зміїний. За його словами, інакше для ЗСУ Зміїний може перетворитися на Чорнобаївку.

Про це Арестович повідомив в інтерв'ю Фейгін LIVE.

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"Збройні сили України навряд чи Зміїний займатимуть. Ймовірно, ми прилетимо туди, позначимо якийсь прапор. І то, я сумніваюся, що це потрібно робити, тому що нам своя Чорнобаївка не потрібна", – сказав він.

Арестович заявив: "Навіщо повторювати їхні помилки? Поставити туди гарнізон, щоб його зносили? Це ідіотизм, перекреслити всі успіхи. Головне, щоб їх там не було".

Він додав, що звільнення Зміїного не означає відновлення можливості транзиту з українських портів.

"Це збільшило безпеку в північно-західному регіоні (Чорного моря), завдало великої моральної поразки в РФ", – наголосив Арестович.

Відступ РФ зі Зміїного не припинить морську блокаду

Військові аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що поразка Росії на острові Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через усунення з острова російської ППО та протикорабельних ракетних систем.

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"Однак сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму та на заході Херсонської області, які все ще можуть націлюватися на українські вантажі, а також на інші кораблі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Міноборони РФ намагалося видати втечу зі Зміїного за "жест доброї волі".

Крім того, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".