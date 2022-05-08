Арестович заявив, що ядерного удару по Києву не буде

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що РФ не вдарить по Україні ядерною зброєю.
Про це він заявив в інтерв'ю на Youtube-каналі "Фейгин Live".
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"Крістіна Квін сьогодні повернулася з американськими дипломатами в посольство Сполучених Штатів до Києва, чим остаточно закрила питання можливого ядерного удару по Києву", — сказав Арестович.
Довгоочікуване повернення
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися до посольства у Києві. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит дипломатів приурочений до Дня пам'яті та примирення в Європі, який відзначають 8 травня.
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"Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною", — йдеться на сторінці посольства США в Україну в Twitter.
! . ! – . #StandwithUkrainepic.twitter.com/SdB7pOiGih— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 8, 2022
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