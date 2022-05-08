Арестович заявив, що ядерного удару по Києву не буде

Радник глави ОП переконаний, що РФ не наважиться вдарити по столиці України

Арестович розповів, чому Росія не завдасть ядерного удару по Києву/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що РФ не вдарить по Україні ядерною зброєю.

Про це він заявив в інтерв'ю на Youtube-каналі "Фейгин Live".

Реклама

Деталі

"Крістіна Квін сьогодні повернулася з американськими дипломатами в посольство Сполучених Штатів до Києва, чим остаточно закрила питання можливого ядерного удару по Києву", — сказав Арестович.

Довгоочікуване повернення

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися до посольства у Києві. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Візит дипломатів приурочений до Дня пам'яті та примирення в Європі, який відзначають 8 травня.

"Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною", — йдеться на сторінці посольства США в Україну в Twitter.

Читайте також