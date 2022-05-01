Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Аваков назвав умови, за яких Україна може стати членом НАТО

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 травня, 16:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексміністр внутрішніх справ розповів, якою має стати система світової безпеки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна ще може стати членом НАТО, вважає ексглава МВС України Арсен Аваков. Про це він розповів телеведучій Людмилі Добровольській в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Арсен Аваков вважає: добре було б, якби Путіна не було. Він нагадав, що цього дня, 30 квітня 1945 року, застрелився Гітлер, а Путін поки що, на жаль, ні. Та тепер слід говорити не про це, а про інші речі, а саме про економіку та гарантії безпеки для України.

Реклама

"Коли ми говоримо про економіку та розвиток нашої інфраструктури, зокрема тієї, яка забезпечує нас паливом, ми повинні говорити про безпеку цього функціоналу. Гарантії безпеки, про які почав говорити на Заході президент Зеленський, є актуальними. Що ж це за гарантії, якщо 5-та стаття НАТО не працює", — сказав він.

Аваков переконаний, варто собі пояснити, що система безпеки до повномасштабної війни в Україні та після неї будуть принципово різні. Можливо, замість ООН буде інша організація, будуть інакше працювати інституції НАТО. Іншу функцію отримають двосторонні та тристоронні договори.

"Система гарантій безпеки для України після війни буде симбіозом деяких речей: має працювати система реагування протягом 24 годин", — зазначив він.

На думку Авакова, такі договори можуть бути підписані між Україною, Польщею та Британією, адже вже відомо про близькість позицій цих країн. Вони можуть закрити наше небо та надавати Україні зброю постійно, зокрема засоби електронної боротьби.

"Може бути механізм дво- та тристоронніх договорів, тотальна підтримка зброєю, щось на зразок ленд-лізу, можуть бути блокові угоди. Я б не виключав, що Україна буде членом НАТО, це не фантастика, тоді працюватиме 5-та стаття. Якщо НАТО не здрейфить і поводитиметься гідно в ці місяці війни. Це дасть нам багато, це захистить не тільки нас, а й країни НАТО", — вважає ексглава МВС.

Аваков наголосив, що українська армія стала прикладом для країн НАТО, а також предметом нашої гордості.

Реклама

"Ми можемо робити антипутінську коаліцію в Рамштайні, там 43 країни, це нова антипутінська коаліція. Треба залучити всі світові системи безпеки. Сильними мають бути й наші Збройні сили", — сказав він.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 500
Особовий склад
2
Літаки 192
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артилерія 451
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1709
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39013.59

Binance Coin (BNB)

391.65

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

101.06

Theta (THETA)

2.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.85

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти