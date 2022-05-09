Аваков: Путін на параді осквернив Київ та Одесу

Російський лідер зробив це, доки ракети летіли бомбардувати українські міста

Арсен Аваков заявив, що Володимир Путін осквернив на параді Київ та Одесу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін під час параду у Москві 9 травня осквернив Київ та Одесу. Він поклав квіти цим містам-героям Другої світової війни, тоді як російські ракети летіли їх бомбардувати. В іншому "День перемоги" мало чим здивував.

Таку думку висловив ексміністр МВС України Арсен Аваков в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Україна24".

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Аваков наголосив, що до розуміння планів тирана дата 9 травня мало що додала.

"Ми й так розуміли всі його плани, мало чим нас цей день здивував. Мене, мабуть, він здивував ще тільки тим, що набралося, хамло таке, цинізму і поклало квіти містам-героям переможцям Другої світової війни. Поклав Ленінграду, потім Києву, а потім Одесі", – сказав колишній міністр.

Аваков зазначив, що на цей момент російські ракети летіли бомбити Київ та Одесу.

"Одесу особливо останніми днями. Ось вона – норма цинізму звичайного диктатора", – зазначив він.

Російська цинічна місцева еліта виявила та сформулювала, що "Путін дав задню". На думку Авакова, якщо це так – це означає лише одне – Акела промахнувся і розпочнеться підкилимна боротьба, яку ми невдовзі побачимо.

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"Хоч би що це було, це не зміцнення Росії, а значить, ми маємо дедалі більше стратегічних можливостей захистити себе та закріпити свою перемогу", – констатував ексміністр МВС.

Аваков порадив Путіну чекати на суд у Гаазі

Аваков побажав бункерному вождеві долі людини, яка, закутавшись у плед, чекає на суд у Гаазі.

"Путін (на параді до Дня перемоги, – ред.) сів на стільчик серед ветеранів з ковдрою, прикривши коліна. Саме такою має бути його доля найближчим часом – сидіти закутаним у ковдру на лавці, і обов'язково, щоб вона була на Міжнародному суді ", – сказав Аваков.

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