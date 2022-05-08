Авіаудар по школі на Луганщині: під завалами знайшли тіла загиблих

Рятувальники ліквідували пожежу і розбирають завали, кількість жертв уточнюється

Наслідки обстрілу школи у Білогорівці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області в селі Білогорівка з-під завалів зруйнованої авіаударом школи дістали тіла двох загиблих, пошукові роботи тривають.

Про це повідомила у Facebook ДСНС України.

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"7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загорянням на площі близько 300 м кв. О 20:12 пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи. Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється. Продовження робіт заплановано на 8 травня", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові РФ скинули авіабомбу на школу села Білогорівка, в підвалі якої ховалися від обстрілів місцеві жителі. За даними глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, в школі перебували близько 90 людей.

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