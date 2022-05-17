У Генштабі розповіли, скільки військових евакуювали з "Азовсталі"

Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлені завдання

Українських бійців евакуйовують з "Азовсталі"/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які все ще залишаються на території "Азовсталі", спільними зусиллями вище названих відомств проводяться заходи з порятунку", — йдеться у повідомленні.

Маляр додала, що всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі.

"На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу — зберегти життя оборонців Маріуполя", — зазначила Маляр.

Зеленський розповів про евакуацію наших бійців із "Азовсталі"

"Щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога", — сказав Зеленський.

Президент додав:

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"Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими і розвідкою. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу", — зазначив глава держави.

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