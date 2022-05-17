Азовсталь зараз: що буде із захисниками Маріуполя

Сайт "Сьогодні" розповідає про найтривожніші події дня, відшуковуючи в них факти-антидепресанти. Читайте наші "заспокійливі статті" – і спіть спокійно!

Головна тема дня 17 травня – евакуація захисників Азовсталі. / Фото: Колаж: Сьогодні

День 17 травня був досить насиченим на гучні події. Найбільш обговорювані з них:

Але все це, безумовно, дрібниці порівняно з життям 264 захисників Маріуполя, які в ніч проти 17 травня, як кажуть у наших ЗМІ – "були евакуйовані на окуповані території ", або, як кажуть росЗМІ – "здалися в полон".

Реклама

Ми тут хоч і заспокоюємо, але давайте говорити як є: українські бійці, які 82 дні стримували у десятки разів більшу армію ворога (20-тисячне угруповання), зараз перебувають у полоні.

Що далі?

Як бачить ситуацію українська сторона

Від Офісу президента, Генштабу та Кабміну йде єдине чітке формулювання: "Захисники Маріуполя – герої". Крапка.

Реклама

Пояснення здачі зброї українськими бійцями озвучив Генштаб ЗСУ:

Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.

А от у соцмережах українське суспільство, як завжди, розділилося. Знайшлися ті, що натякають: здача в полон – це "зрада", причому і від головнокомандувача, і від самих бійців. Деякі "диванні воїни" фейсбуків так і пишуть: "Я б на їхньому місці не вийшов".

На що друга частина суспільства відповідає приблизно так: "Та ти обіср...вся б, і навіть не зайшов туди ніколи!"

Реклама

Що з цього приводу кажуть у Росії

Якщо відсіяти пропагандистське лушпиння про "нацистів", то з російських ЗМІ стає ясно, що українські воїни вийшли гідно, без страху. І пропагандистам не вдалося зняти "заляканих бандерівців".

Ось типовий заголовок росЗМІ сьогоднішнього дня (скрін з "обкладинки" сайту одного з рупорів Кремля – kp.ru):

І поки пропагандистські журналісти радісно верещать про "перемогу" своєї "імперії", російські чиновники, від яких щось залежить, похмуро мовчать. І це добрий знак.

Чи буде обмін полоненими?

Мовчання Кремля можна пояснити горезвісним бажанням, яке стало мемом, – "зберегти обличчя Путіна". Саме тому з російських каналів вже починають вкидати тезу: "Кожен наш російський полонений дорожчий за цих негідників".

17 травня до лікарні окупованого Новоазовська евакуювали 53 тяжко поранених. Ще 211 українських захисників було доставлено до Оленівки. / Фото: Reuters/Oleksandr Klymenko

Що обмін відбудеться, сумнівів майже немає. А вкиди від "товаришів" типу Волошина і Вассермана, які у своїх "кулуарах" вимагають заборонити обмін азовців, – ніщо інше, як спосіб "набити ціну", а заразом попіаритися. Але не забуваємо – ці люди нічого не вирішують.

Ще один факт на користь швидкого обміну – звернення матерів та дружин захисників Азовсталі до керівників Туреччини та Китаю, де ця тема також активно транслюється. А це, мабуть, єдині лідери, до чиєї думки ще може прислухатися Путін.

І, як можна зрозуміти з контексту висловлювань чиновників, – переговори щодо обміну вже йдуть, причому успішно, і не перший день. Інакше жодної "здачі в полон" не було б.

Як заявив сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи ситуацію на Азовсталі :

Відбуваються дуже складні важливі процеси, у тому числі й переговорні за допомогою Червоного Хреста.

Враховуючи, що тільки за офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, зараз в Україні перебуває близько тисячі російських військовополонених, у нас вистачить ресурсів обміняти всіх захисників Маріуполя.

Тому – молимося за наших хлопців та спокійно лягаємо спати: все буде Україна!