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Азовсталь зараз: що буде із захисниками Маріуполя

Заспокійлива стаття за 17 травня
Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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17 травня, 20:10
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Сайт "Сьогодні" розповідає про найтривожніші події дня, відшуковуючи в них факти-антидепресанти. Читайте наші "заспокійливі статті" – і спіть спокійно!
Головна тема дня 17 травня – евакуація захисників Азовсталі.
Головна тема дня 17 травня – евакуація захисників Азовсталі. / Фото: Колаж: Сьогодні

День 17 травня був досить насиченим на гучні події. Найбільш обговорювані з них:

Але все це, безумовно, дрібниці порівняно з життям 264 захисників Маріуполя, які в ніч проти 17 травня, як кажуть у наших ЗМІ – "були евакуйовані на окуповані території ", або, як кажуть росЗМІ – "здалися в полон".

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Ми тут хоч і заспокоюємо, але давайте говорити як є: українські бійці, які 82 дні стримували у десятки разів більшу армію ворога (20-тисячне угруповання), зараз перебувають у полоні.

Що далі?

Як бачить ситуацію українська сторона

Від Офісу президента, Генштабу та Кабміну йде єдине чітке формулювання: "Захисники Маріуполя – герої". Крапка.

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Пояснення здачі зброї українськими бійцями озвучив Генштаб ЗСУ:

Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.

А от у соцмережах українське суспільство, як завжди, розділилося. Знайшлися ті, що натякають: здача в полон – це "зрада", причому і від головнокомандувача, і від самих бійців. Деякі "диванні воїни" фейсбуків так і пишуть: "Я б на їхньому місці не вийшов".

На що друга частина суспільства відповідає приблизно так: "Та ти обіср...вся б, і навіть не зайшов туди ніколи!"

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Що з цього приводу кажуть у Росії

Якщо відсіяти пропагандистське лушпиння про "нацистів", то з російських ЗМІ стає ясно, що українські воїни вийшли гідно, без страху. І пропагандистам не вдалося зняти "заляканих бандерівців".

Ось типовий заголовок росЗМІ сьогоднішнього дня (скрін з "обкладинки" сайту одного з рупорів Кремля – kp.ru):

І поки пропагандистські журналісти радісно верещать про "перемогу" своєї "імперії", російські чиновники, від яких щось залежить, похмуро мовчать. І це добрий знак.

Чи буде обмін полоненими?

Мовчання Кремля можна пояснити горезвісним бажанням, яке стало мемом, – "зберегти обличчя Путіна". Саме тому з російських каналів вже починають вкидати тезу: "Кожен наш російський полонений дорожчий за цих негідників".

17 травня до лікарні окупованого Новоазовська евакуювали 53 тяжко поранених. Ще 211 українських захисників було доставлено до Оленівки.
17 травня до лікарні окупованого Новоазовська евакуювали 53 тяжко поранених. Ще 211 українських захисників було доставлено до Оленівки. / Фото: Reuters/Oleksandr Klymenko

Що обмін відбудеться, сумнівів майже немає. А вкиди від "товаришів" типу Волошина і Вассермана, які у своїх "кулуарах" вимагають заборонити обмін азовців, – ніщо інше, як спосіб "набити ціну", а заразом попіаритися. Але не забуваємо – ці люди нічого не вирішують.

Ще один факт на користь швидкого обміну – звернення матерів та дружин захисників Азовсталі до керівників Туреччини та Китаю, де ця тема також активно транслюється. А це, мабуть, єдині лідери, до чиєї думки ще може прислухатися Путін.

І, як можна зрозуміти з контексту висловлювань чиновників, – переговори щодо обміну вже йдуть, причому успішно, і не перший день. Інакше жодної "здачі в полон" не було б.

Як заявив сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи ситуацію на Азовсталі :

Відбуваються дуже складні важливі процеси, у тому числі й переговорні за допомогою Червоного Хреста.

Враховуючи, що тільки за офіційною статистикою Генштабу ЗСУ, зараз в Україні перебуває близько тисячі російських військовополонених, у нас вистачить ресурсів обміняти всіх захисників Маріуполя.

Тому – молимося за наших хлопців та спокійно лягаємо спати: все буде Україна!

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