Байден зустрівся із Кулебою та Резніковим – про що домовились

Глава МЗС та міністр Міноборони обговорили з представниками США агресію РФ проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (ліворуч) і президент США Джо Байден (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим у Варшаві. США допомагатимуть Україні до завершення війни. Байден разом із міністрами обговорили те, як далі розвиватиметься співробітництво країн в питанні військової підтримки, санкцій та політичної підтримки. Під час зустрічі підняли питання стосовно закриття американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого ефіру у Facebook.

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"Президент Байден сказав дві речі, якими я можу з вами поділитися. Перша – те, що відбувається в Україні змінить 21 століття. І у нього є чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це не війна Росії проти України, а це війна тиранії проти вільного світу. І ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь, на користь України, на користь демократичного світу", – сказав Кулеба.

Байден зауважив, що ніщо не змусить США відвернутися від України або послабити підтримку країни.

"І в цьому зв‘язку ми з колегами, я з паном Блінкеном і Резніков Олексій з паном Остіном, проговорили конкретні речі, конкретні наступні кроки з розвитку нашої взаємодії", – додав Кулеба.

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Він зазначив, що США вже працюють над новими санкціями. Також Кулеба порушив питання щодо закриття американських і європейських портів для російських кораблів та вантажів.

Міністри разом із Байденом обговорили санкції не лише проти близького оточення Путіна, а й проти всіх політичних діячів РФ.

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США виділять Україні $1 мільярд

Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям та постраждалим від війни з Росією.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 тисяч українців та інших, які рятуються від російської агресії".

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