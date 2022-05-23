Бензинова криза: Зеленський та Джонсон обговорили імпорт пального в Україну

Лідери провели розмову напередодні увечері

Зеленський та Джонсон поспілкувалися/Фото: Офіс президента України, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили, зокрема, імпорт пального в Україну.

Про це Зеленський повідомив під час відеозвернення до українців.

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Зеленський провів розмову з Джонсоном увечері, 22 травня.

"Говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав Борису про нашу зустріч (з Анджеєм Дудою, — ред.), про переговори, про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну", — повідомив глава держави.

Скільки воїнів захищають Україну?

Армія України на гідному рівні зустріла російських окупантів. У найактивнішу фазу війни і зараз захищають свою країну від загарбників Володимира Путіна 700 тисяч українців.

"На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, що воюють. 700 тисяч. Це на момент війни. У країнах НАТО є відповідна зброя, серйозне ППО, яке здатне захистити небо від перших ударів, внаслідок яких у нас були перші втрати та виникла паніка. Це все допомагало ворогові, а не навпаки", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

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