Безугла, яка претендує на роль омбудсмена, поскаржилася на тиск у соцмережах

Депутатка заявила, що її сторінку в соцмережах "замовили" політичні опоненти

Мар'яна Безугла може змінити на посаді омбудсмена Людмилу Денісову / Фото: Колаж: Сьогодні

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яку називають кандидаткою на посаду уповноваженої Верховної Ради з прав людини, поскаржилася на тиск у соцмережах.

На своїй сторінці у Facebook Безугла заявила, що їй трапляється "велика кількість лайливих коментарів".

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"Сторінка стала мішенню для опозиційних до президента політсил, фактично, сторінку замовили. Крім того, це об'єкт інтересу та атак російських фахівців. Так буває. Перепрошую, не маю фізично часу її "чистити", але маю принцип, що сама пишу, публікую, відповідаю на коментарі. Так що поки ці атаки будуть... З іншого боку, всі бажаючі можуть подивитися, як соціальні мережі стають інструментом дестабілізації під час війни. Такий собі наочний приклад. Скільки інструментарію не було б, Україна вистоїть", – написала Безугла.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова 30 травня на брифінгу заявила, що Верховна Рада хоче звільнити її з посади.

Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик розповіла, що фракція "Слуга народу" вже підготувала кандидатури на заміну Денисовій. За її словами, на посаду омбудсмена пропонуватимуть "слуг народу" Мар'яну Безуглу, Олександра Качуру і Миколу Тищенка.

Безугла "засвітилася" у гучних скандалах

Мар'яна Безугла нещодавно стала співавтором резонансного законопроєкту, в якому пропонувалося дозволити командирам вбивати військових у разі непокори, тобто дезертирів.

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Варто зазначити, що у командирів і зараз є право застосовувати зброю проти порушників статуту, однак у редакції закону, що діє, є уточнення – "не призводячи до смерті військовослужбовця". З нової версії цей рядок хочуть прибрати.

Також "слуга народу" відзначилася тим, що закликала СБУ відкрити справу проти журналіста Юрія Бутусова через те, що той нібито поширює інформацію про позиції української армії на користь Росії. Бутусов повідомив, що йому заборонили відвідувати військові частини на передовій на фронті та обґрунтував це як перешкоджання журналістській діяльності.