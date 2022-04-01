Битва за Маріуполь триває – Арестович розповів про ситуацію на фронті

Українське військово-політичне керівництво контролює ситуацію у державі

ЗСУ відстоює Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська не можуть розпочати наступальних дій на Донбасі. Про це на брифінгу сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію з оточення нашого угруповання в зоні ООС. Поки що він завдає тільки ракетних, артилерійських та авіаційних ударів. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз на сьогодні – обережно оптимістичний", – заявив Арестович.

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Героїчно тримається Маріуполь, командуванню ЗСУ дають допомогу, ту допомогу, яка потрібна.

"Про Маріуполь пам'ятають. Маріуполю надають допомогу, яка можлива у нинішній дуже непростій ситуації", – наголосив радник керівника ВП.

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно , а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

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Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

Раніше гендиректор Метінвесту Юрій Риженков розповів, що для біженців облаштували 6 тисяч місць у Запоріжжі та Кривому Розі Частина людей, яким вдалося вирватися з облоги, перебувають у так званій сірій зоні. Компанії групи залучили до роботи пансіонати, де приймають переселенців та надають їм допомогу.Інші підприємства, які продовжують працювати, забезпечують українських захисників. Збройним силам України передали 40 тисяч протитанкових їжаків та 10 тисяч спеціальних шипованих ланцюгів. Налагодили і виробництво пластин для бронежилетів, яких вже понад 2 тисячі направили на потреби армії.