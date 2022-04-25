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Блінкен та Остін у Києві. Що відомо про таємничу зустріч топ-чиновників США із Зеленським

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 12:10
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Держсекретар та міністр оборони США провели близько трьох годин із президентом України та його командою
Володимир Зеленський обговорив із делегацією США пріоритетні для України питання. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський обговорив із делегацією США пріоритетні для України питання. Фото: колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін прибули до Києва і провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сайт "Сьогодні" з'ясував подробиці візиту американських чиновників.

Що розповіли в Офісі президента

Як повідомила прес-служба Офісу президента, на початку переговорів Володимир Зеленський наголосив на важливості відвідування Києва американськими високопосадовцями у відповідальний для України момент.

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"Ми цінуємо, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство у підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо", – зазначив Зеленський.

Президент України обговорив з делегацією США питання, які зараз є пріоритетними для воюючої держави – оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки.

Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрілися з Володимиром Зеленським
Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрілися з Володимиром Зеленським / Фото: Офис Президента Украины

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Зеленський зазначив, що надана Сполученими Штатами оборонна підтримка на загальну суму 3,4 млрд доларів є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Глава держави наголосив: це сприяння вже допомагає вивести оборонні здібності України на якісно новий рівень, що є вкрай важливим для наших захисників, які борються за рідну землю на передовий.

Окрему увагу приділили санкційній політиці, яка має й надалі посилюватись та стати вагомим елементом впливу на агресора.

"Ми розуміємо, якими мають бути чергові кроки на цьому треку. І розраховуємо на підтримку партнерів", – підкреслив Зеленський і передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

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Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України як для сприяння економіці, так і для відновлення нашої держави, президент особливо наголосив на важливості розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.

Зеленський зазначив, що надана США оборонна підтримка на 3,4 млрд доларів є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України
Зеленський зазначив, що надана США оборонна підтримка на 3,4 млрд доларів є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України / Фото: Офис Президента Украины

Приїзд американської делегації не анонсувався

Зазначимо, що американська делегація прибула в Україну ще 24 квітня, тоді ж відбулася зустріч чиновників із президентом Володимиром Зеленським. З міркувань безпеки про приїзд не оголошували однак у неділю ввечері радник голови Офісу президента Олексій Арестович все ж таки підтвердив приїзд американських чиновників.

"Так, прямо зараз. Вони розмовляють із президентом", – сказав Арестович в ефірі ФейгінLive.

Новий посол та повернення американських дипломатів

Як повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела, Блінкен та Остін зустрілися не тільки з президентом Зеленським, але також і з іншими українськими чиновниками , серед яких були міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава МВС Денис Монастирський. Зустріч тривала близько 90 хвилин.

За даними видання, насамперед візит був покликаний продемонструвати західну підтримку України. Крім того, топ-чиновники повідомили про прийдешнє призначення посла США в Україні, якого не було майже три роки – з відгуку Марі Йованович у травні 2019 року.

В той же час CNN інформує, що президент США Джо Байден призначить послом США в Україні Бріджіт Брінк, яка на даний час є послом США у Словаччині. На зустрічі також було анонсовано повернення співробітників посольства в Україну вже цього тижня – вони залишили Київ майже за два тижні до вторгнення 24 лютого, спочатку перенісши деякі функції у Львів, а потім переїхавши до Польщі.

Новим послом США в Україні стане Бріджіт Брінк
Новим послом США в Україні стане Бріджіт Брінк / Фото: Wikipedia

Ще більше військової допомоги

Крім того, на зустрічі Блінкен та Остін заявили про надання нової допомоги Україні у розмірі 713 млн доларів. Також Штати планують виділити ще й нове іноземне військове фінансування Україні на суму ще 322 мільйони доларів. Про це, зокрема, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"З представниками США обговорили зміцнення обороноздатності України. Є результат – 322 мільйони доларів отримає наша країна у рамках чергового пакету допомоги від Сполучених Штатів", – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Глава Офісу Зеленського також додав, що з американськими чиновниками було обговорено питання гарантій безпеки у майбутньому мирному договорі України з Росією.

"США цілком можуть лідирувати серед майбутніх країн-гарантів безпеки України", – наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак: "США можуть лідирувати серед майбутніх країн-гарантів безпеки України"
Андрій Єрмак: "США можуть лідирувати серед майбутніх країн-гарантів безпеки України" / Фото: Telegram

Що заявив Блінкен

Після переговорів у Києві Блінкен та Остін вирушили до Польщі, де провели прес-конференцію. Держсекретар США повідомив, що вони провели близько трьох годин із президентом України та його командою у Києві.

"Це було головною метою нашого візиту. Ми хотіли зосередитися на роботі, яку необхідно було зробити, щоб подивитися на план гри, який у нас є, і на те, як ми просуваємося вперед у всіх цих різних напрямках зусиль", – зазначив Блінкен.

Він також розповів, що до Києва американська делегація приїхала потягом із південно-західної частини Польщі.

"Ми мало що бачили, окрім як із вікна поїзда. У самому Києві ми пішли одразу до президентського палацу. Ми, звичайно, бачили людей на вулицях Києва – свідчення того, що битва за Київ виграна", – заявив він.

Глава Держдепу додав, що у деяких частинах міста були ознаки "нормального життя".

"Але це різко контрастує з тим, що відбувається в інших частинах України, на півдні та сході, де російська жорстокість щодня творить з людьми жахливі речі", – сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що спроби Росії "підпорядкувати собі Україну та домогтися її незалежності" "зазнали невдачі".

"Росія прагнула як свою головну мету повністю підпорядкувати Україну, позбавити її суверенітету, позбавити її незалежності – це не вдалося. Вона прагнула затвердити свою військову міць і свою економіку, ми, звичайно, бачимо лише навпаки, збройні сили, які сильно відстають, та економіку, яка внаслідок санкцій занепадає. Ми не знаємо, як розвиватиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж на сцені перебуває Володимир Путін", – підсумував Блінкен.

Ентоні Блінкен: "Спроби Росії підкорити собі Україну зазнали невдачі" Фото: скріншот
Ентоні Блінкен: "Спроби Росії підкорити собі Україну зазнали невдачі" Фото: скріншот

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