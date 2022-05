Блінкен назвав головну мету Путіна у війні проти України

Президент Росії Володимир Путін у війні проти України ставить перед собою мету знищити українську ідентичність.

Про це написав у Twitter глава Держдепу США Ентоні Блінкен після відвідання Українського інституту Америки в Нью-Йорку.

Part of Putin’s war is an attempt to erase Ukrainian identity. I visited the @UkrInstitute, an organization that is preserving and promoting Ukraine’s vibrant & living culture, to underscore the Kremlin's war on Ukraine cannot erase what makes the country & its people so unique. pic.twitter.com/ndebZiimOz