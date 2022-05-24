Блінкен назвав головну мету Путіна у війні проти України

Держсекретар США висловив упевненість, що Кремль не зможе реалізувати свої плани

Блінкен заявив, що Путін хоче знищити українську ідентичність / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін у війні проти України ставить перед собою мету знищити українську ідентичність.

Про це написав у Twitter глава Держдепу США Ентоні Блінкен після відвідання Українського інституту Америки в Нью-Йорку.

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"Частиною війни Путіна є спроба стерти українську ідентичність. Я відвідав Український інститут, організацію, яка зберігає та просуває яскраву та живу культуру України, щоб підкреслити – війна Кремля проти України не може стерти те, що робить країну та її людей такими унікальними", – зазначив держсекретар США.

Part of Putin’s war is an attempt to erase Ukrainian identity. I visited the @UkrInstitute, an organization that is preserving and promoting Ukraine’s vibrant & living culture, to underscore the Kremlin's war on Ukraine cannot erase what makes the country & its people so unique. pic.twitter.com/ndebZiimOz — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2022

Нагадаємо, Український інститут Америки – культурна установа українців у США, заснована у 1948 році. Інститут є осередком збереження творів української культури та допомоги українцям у США.

Блінкен розповів про нову небезпечну зброю Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї у війні. Він закликав Кремль припинити блокаду українських портів, щоб відновити експорт продовольства для мільйонів людей у всьому світі.