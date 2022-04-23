Блінкен прибуде в Україну 24 квітня – Зеленський

Київ домовлятиметься зі США про додаткові поставки зброї

Володимир Зеленський заявив, що в Україну їде Ентоні Блінкен. / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 24 квітня, в Україну прибудуть з візитом держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.

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Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит. Однак Зеленський сказав, що візит не був секретом.

"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи це відомо, завтра до нас приїжджають люди зі сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

Він також висловив сподівання, що візит в Україну здійснить і президент США Джо Байден, "як тільки це дозволить безпека".

Для чого Блінкен та Остін їдуть в Україну

За словами Зеленського, він проводитиме з американськими високопосадовцями переговори щодо постачання зброї.

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Президент також подякував за те, що США погодилися на постачання тієї зброї, якої потребує Україна.

"Сполучені штати Америки є лідерами у світі, і іноді саме вони впливають на те, чи може одна чи інша держава постачати зброю", – заявив він.

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