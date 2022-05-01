Блінкен повідомив Кулебі про плани повернути американських дипломатів до Києва "якнайшвидше"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 33 мільярди доларів та повернення американських дипломатів до Києва.
Про це йдеться у заяві керівника пресслужби. Держдепартаменту Неда Прайса за підсумками переговорів.
"Секретар наголосив на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед жорстокою агресією Росії. Держсекретар представив оновлену інформацію про плани повернення американських дипломатів в Україну, у тому числі про перші візити до Львова цього тижня та про плани повернутися до Києва якнайшвидше", – йдеться у повідомленні.
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Крім того, Держсекретар та міністр закордонних справ обговорили звернення Байдена до Конгресу США щодо надання безпеки, економічної та гуманітарної допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, щоб дати Україні можливість перемогти у війні з Росією.
США ухвалили історичний закон про військову допомогу Україні
- Після путінського вторгнення в Україну планета прокинулася остаточно лише вранці 29 квітня Конгрес США вперше з 1941 року ухвалив закон про ленд-ліз. Цей військовий закон має допомогти Україні у відбитті російської навали.
- Історичний парадокс у тому, що США допомогли СРСР перемогти німецьких нацистів, і тепер допомагають Україні перемогти їхніх духовних спадкоємців з Росії.
- Щоб закон почав працювати, президент США Джо Байден має підписати його.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."