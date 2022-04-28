Бомбити Росію – законна відповідь. Захід визнав право України на оборону

Операція на території ворога позбавить його підкріплення та викличе у росіян питання щодо необхідності війни

Цілком можливо, що Україна переходить до нового етапу воєнних дій, покликаних позбавити армію країни-агресора тилового забезпечення. Для кращої реалізації цього плану необхідно отримати зброю з дальнім радіусом дії. Як відомо, ця робота йде повним ходом.

Бомбити Росію

Вдень 28 квітня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна має повне право захищати себе та своїх громадян будь-яким способом, зоктема й ударами по складах та базах російських убивць.

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Також він зазначив, що право завдавати ударів по території РФ напередодні визнали офіційні особи США та Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський прямо не погрожував об'єктам на території Росії. Однак у черговому своєму зверненні наголосив, що як тільки ЗСУ отримають зброю, яку запросили у західних країн, ми підемо в наступ.

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"Щойно у нас буде більше зброї, ми йтимемо вперед, повертатимемо наші території. І це буде не через десятки років", – зазначив лідер країни.

Дозвіл

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі три дні тому сказав: "Справа в тому, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони та ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, сприяла б смертям та різанині на українській землі ".

До речі, за словами Гіппі, міжнародне співтовариство вже надало Україні озброєння, за допомогою якого можна бити по території Росії з нашого боку.

Трохи раніше висловився держсекретар США Ентоні Блінкен: " Окремим питанням є те, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все, що необхідно для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому разі — це їхнє власне рішення ".

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Як зазначають спостерігачі, це не стільки той самий "дозвіл", скільки ясний сигнал про те, що західний світ ухвалив рішення про ліквідацію сьогоднішнього російського режиму.

Журналіст Роман Цимбалюк на своєму ютуб-каналі зазначив, що останній саміт глав міноборони 40 країн світу свідчить про те, що створено антиросійську коаліцію, а отже, Росії необхідно готватися до ударів у відповідь. "Підмога вже у дорозі. Кожен житель Російської Федерації має розуміти, що їхню територію можуть бомбити. І вихід із цієї ситуації лише один – припинення війни", – каже журналіст.

Щось не те відбувається

Нагадаємо, вночі 25 квітня одразу на двох нафтосховищах російського Брянська трапилася велика пожежа. Тоді Україна офіційно не оголошувала про атаку на ці об'єкти.

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області, РФ впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою. Україна також відкинула свою причетність до НП.

Реакція Росії

У Міноборони Росії пригрозили, що російська армія завдасть ударів по "центрам прийняття рішень" у Києві, якщо Україна атакуватиме об'єкти на російській території.

"Пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили знаходяться в цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття рішень у Києві", – йдеться у заяві Міноборони РФ.

Крім традиційної істерії на пропагандистських телеканалах, що у разі атаки на їхню територію Москва може і ядерну бомбу запустити, є ознаки того, що прикордонні з Україною населені пункти готуються до військових дій. Наприклад, 28 квітня російським енергетикам, які працюють у Бєлгородській області, видали засоби індивідуального бронезахисту та бронеавтомобілі "Буран".

Наслідки

Російські опозиціонери сподіваються, що операція проти стратегічних об'єктів у РФ може викликати у мешканців цих регіонів питання, кому потрібна ця війна.

"Прикордонні регіони взагалі ризикують стати зоною бойових дій при невдалому для Росії розвитку конфлікту. Чи готові влада і громадяни Росії до того, що війна прийде в їхню країну? Чи буде пропаганда настільки ж успішна, коли впаде міф не тільки про непереможність російської армії, але і про здатність російських спецслужб захистити країну від вибухів об'єктів інфраструктури? Відповіді на ці питання ми можемо отримати набагато швидше, ніж зараз може здатися", – зазначив німецькому агенції DW російський опозиційний політолог Федір Крашенінніков.

Обстановка