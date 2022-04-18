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Бойченко назвав зрадників, які здали Маріуполь

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 23:50
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Мер міста розповів, чому окупанти так швидко його зруйнували
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати від ОПЗЖ стали диверсантами на користь окупаційних російських військ – про це розповів мер міста Вадим Бойченко в інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

"Окупаційні російські війська робили все цинічно, за методичкою, використовуючи своїх диверсантів, які є "Опозиційною платформою – За життя". Це депутати міської ради, конкретно Костянтин Іващенко, який запропонував себе як нового такого, у лапках, "мера". І тепер ми розуміємо, чому так швидко їм вдалося знищити все, що стосується життєзабезпечення. Нас залишили за п'ять днів без електроенергії, без тепла, без води та без зв'язку. Тобто хтось конкретно коректував вогонь", – сказав він.

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Ситуація у Маріуполі

Україна вимагає відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя у Бердянськ для цивільних осіб через загострення ситуації. Також потрібен терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь".

"У зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації. Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших громадянських", – заявила віцепрем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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    Герої не вмирають!

    Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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    Цитата дня

    Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

    Цитата на segodnya.ua
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