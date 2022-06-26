Буданов назвав єдиний для України варіант повернути свої території

Глава ГУР закликав не сподіватися на диво у війні з РФ

Буданов спрогнозував закінчення війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія використовує резервні сили під час таємної мобілізації для поповнення своїх лав на сході України.

Про це повідомляє Reuters.

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"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", – сказав він.

Буданов зазначив, що ми не повинні чекати на диво, що росіяни втомляться і перестануть хотіти воювати тощо. Ми відвоюємо свою територію внаслідок нашого контрнаступу.

Він сказав, що у війні проти України було задіяно 330 000 військовослужбовців, третина всіх збройних сил РФ, і додав, що ця цифра також включає небойовий персонал, такий як персонал тилового забезпечення.

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"Основну частину цього числа становить бойова частина, а це понад 50% того, що є у Росії на даний момент", – сказав Буданов.

Він сказав, що спокійно ставиться до можливості того, що Росія, зрештою, відкрито оголосить про мобілізацію, оскільки це означатиме, що президенту Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з незручними питаннями вдома.

"Вони справді цього бояться – це основна причина, чому мобілізація відбувається потай, у тому числі з використанням (резервістів)", – сказав він.

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За словами Буданова, військові частини, які брали участь 24 лютого, і ті ж самі військові частини зараз у більшості випадків мають другу, а в деяких випадках навіть третю групу особового складу.

"Це не добре навчені люди, яких готували багато років", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Буданов анонсував великі зміни на фронті.

Також нагадаємо, Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному.