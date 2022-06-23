Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному

ЗС РФ розмістили на острові Зміїний реактивну артилерію та засоби ППО для її прикриття

Буданов розповів про обстановку на острові Зміїний / Фото: Колаж: Сьогодні

Операція проти російських окупантів на острові Зміїний триватиме до повного звільнення. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупаційні війська розміщують на острові угруповання, яке складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки. Також на острові перебувають катерна група та підрозділи спецпризначення.

Реклама

"Операція триває. Завдається вогневе враження цих об'єктів. Операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний", – зазначив Буданов.

Ситуація на острові Зміїний

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення живої сили та техніки російських окупантів. Оперативне командування "Південь" підтвердило, що було завдано ударів по позиціях російських загарбників на острові Зміїний у Чорному морі. Ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі.

Під час атаки ЗСУ вразили ЗРК "Панцир С1", станцію радіолокації та ворожу автомобільну техніку.

Також з'явився супутниковий знімок із наслідками удару по позиціях загарбників.