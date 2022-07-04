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Буданов спрогнозував, коли та як саме закінчиться війна в Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 липня, 11:25
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Глава розвідки також пояснив, коли знизяться активні бойові дії
Буданов дав прогноз щодо закінчення війни
Буданов дав прогноз щодо закінчення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова військової розвідки Кирило Буданов переконаний, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, це буде вихід на кордони України станом на 1991 рік. Однак активні бойові дії зменшаться до кінця 2022 року.

Таку заяву Буданов зробив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, розраховувати на закінчення війни до кінця року не варто.

"Під кінець року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба вірно розуміти те, що я кажу", – зазначив Буданов.

Він пояснив, що кінцем війни слід називати лише "вихід на кордони станом на 1991 рік".

На уточнююче питання, коли це може статися, Буданов відповів:

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"Наступний рік, я так вважаю".

Глава розвідки ще не називав дати закінчення війни

Раніше Буданов заявляв, що Збройні сили України мають зайти на територію Криму до кінця року.

Також він говорив про те, що Україна воюватиме доти, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

Крім того, Буданов пояснював: якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, то це буде не крах системи, а крах російської державності. Тому російські окупанти боротимуться, скільки зможуть.

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Нагадаємо, Буданов вже заявляв раніше, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. Жодних інших сценаріїв наразі не розглядають. Також він спрогнозував, коли відбудеться переломний момент у війні, а бойові дії припиняться.

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