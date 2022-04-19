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Чи буде третя фаза війни в Україні, вирішить битва за Донбас – Арестович

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 квітня, 13:35
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Друга фаза війни проти України буде такою ж провальною, як і перша, коли ворог не зміг підібратися до столиці
Олексій Арестович розповів про те, як може закінчитись війна
Олексій Арестович розповів про те, як може закінчитись війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Від того, як розвиватимуться військові дії на Донбасі, залежить, якою буде наступна фаза війни. Про це у відеозверненні на сторінці Facebook розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Ця битва, хоч і важлива, і доля її визначить третю фазу війни, ця фаза буде такою ж провальною, як і перша фаза. За співвідношенням сил і засобів вона не дозволяє вирішити завдання, що їх поставили. Єдине, чим це виправдано з їхнього боку, це політична воля, яка змушує їх військових гнати вперед і нездатність їхніх військових пояснити, що вони не можуть виконати цілі, які перед ними поставлені", – сказав він.

Арестович зазначив, що після того, як російська армія використає останні резерви, вона буде здатна лише на тактичні дії. За його словами, є ще один вихід із ситуації – це мирні переговори, і, можливо, РФ піде цим шляхом.

"У них три виходи: ставати в оборону, намагатися підкріплювати її політичними оголошеннями якихось херсонських народних республік чи йти. Але мирні переговори ще можливі. Я думаю, що підуть мирними переговорами, вони намагатимуться домовитися, обдурити нас і вдатися до того, що так все від початку і планувалося, що адмінкордон так званих "ЛНР" і "ДНР" це і є те, до чого все йшло..." – розповів радник ОП.

55-й день війни в Україні

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Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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